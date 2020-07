BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Dienstagvormittag haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Brandenburger Kirchhofstraße mehrere Reifen an insgesamt drei Fahrzeuge zerstochen.

In den Lack eines der Fahrzeuge haben die Täter außerdem ein 40x40cm großes Symbol einer verfassungsfeindlichen Organisation geritzt.

Die Polizei hat drei Strafanzeigen aufgenommen, Spuren gesichert und prüft nun auch, ob ein politisch motivierter Hintergrund vorliegt. Der Sachschaden wurde auf weit mehr als 1.000 Euro geschätzt.