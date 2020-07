Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Eine Familie mit zwei Kindern im Alter von vier und zehn Jahren war am Dienstagabend in einem Wald am Wittwesee spazieren, als sie aufgrund der einbrechenden Dunkelheit und fehlenden Empfanges nicht mehr zum Auto zurückfand, beziehungsweise navigieren konnte. Der 40-jährige Vater meldete sich gegen 22 Uhr bei der Polizei.

Aufgrund der guten Beschreibung konnte sich ein Funkwagen dem Bereich annähern und der Familie erstper Signalton und später mit Blaulicht den Weg weisen, sodass diese um 23.24 Uhr auf die Beamten traf. Zum Trost erhielten die Kinder einen Teddy aus dem Streifenwagen. Die Familie konnte dann unverletzt den Heimweg antreffen.