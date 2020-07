Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Kleiner Trunk mit großer Wirkung: Am Neuruppiner Bahnhof Rheinsberger Tor haben sich am Dienstagnachmittag drei Betrunkene geprügelt, weil einer von ihnen einen zu großen Schluck aus der Schnapsflasche genommen haben soll.

Gegen 14 Uhr gerieten die Männer im Alter von 54, 57 und 70 Jahren deswegen aneinander. Einer von ihnen drohte dem Übeltäter, der ihm seinen Alkohol weggetrunken haben soll, ihn umzubringen. Daraufhin schlugen sich die Männer, von denen der Spitzenreiter auf einen Promillewert von stolzen 3,37 kam. Kurz darauf konnten sie sich allerdings kaum noch an den Grund der Prügelei erinnern. Als die Polizei eintraf, saß der 70-Jährige auf dem Boden und konnte nicht mehr aufstehen, weil er schon so viel intus hatte. Da er sich gegen die ambulante Versorgung durch den Rettungsdienst wehrte, wurde er von den Polizisten fixiert und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen die drei Trinker wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Der 70-Jährige, dessen Schnapsflasche den Streit ausgelöst hatte, muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.