Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Über 26 Jahre war sie eine Institution in Oranienburg: Elke Ost. Am Freitag ist die Inhaberin des früheren Schreibwaren- und Geschenkartikelladens mit erst 66 Jahren gestorben.

Unmittelbar nach dem Mauerfall, genau am 4. Dezember 1989, übernahm die gebürtige Leegebrucherin den Schreibwarenladen Zellmer in der Berliner Straße. Elke Ost musste noch eine Weiterbildung zur Verkäuferin absolvieren. Schon 1990 zog sie mit ihrem Gewerbe in die Havelstraße um, später eine Hausnummer weiter an die Ecke Breite Straße, wo sich heute das Caféhaus Plentz befindet. Als freundliche Verkäuferin und Geschäftsinhaberin errang Elke Ost zweimal den zweiten Platz beim Kundenwettbewerb "Goldene Orange". Von ihrer treuen Kundschaft verabschiedete sich Elke Ost vor genau vier Jahren in den Ruhestand. Mehr Zeit, diesen zu genießen, hätten ihr alle gern gewünscht.