Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Wegen des Ausbaus der Autobahn muss die Landesstraße 21 übernächstes Wochenende gesperrt werden. Davon ist am Sonnabend,18. Juli, und Sonntag, 19. Juli, auch der Busverkehr auf der Liebenwalder Straße betroffen. Die Linie wird regulär in beide Richtungen zwischenS-Bahnhof Hermsdorf und Mühlenbeck (Schule) bedient. Die Haltestellen Mühlenbeck (Triftweg) und Feldheim entfallen. Das teilte die OVG am Mittwoch mit.

Zwischen den Haltestellen Zühlsdorf (Bahnhof) und Summt (Seering) wird in beide Richtungen ein Linientaxi eingesetzt. Dieses Linientaxi verkehrt im Stundentakt, um den Anschluss von und zur Regionalbahnlinie 27 sicher zu stellen.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen können im Internet unter www.ovg-online.de herunter geladen oder telefonisch unter 03301-699 699 erfragt werden.

Den genauen Zeitplan für die Vollsperrung hat die Havellandautobahn noch nicht veröffentlicht.