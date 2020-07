Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) In den vergangenen fünf Monaten kam auch in Hohen Neuendorf das öffentliche Leben fast zum Erliegen. Viele Menschen waren auf die Hilfe anderer angewiesen. Genau diesen "Helfenden Händen" will die Stadt jetzt danken.

"Die unglaublichen Leistungen, die Flexibilität und die Solidarität, die in der Krise gezeigt und gelebt wurden, möchte die Stadt auch öffentlich sichtbar ehren und stellvertretend zumindest einigen Menschen und Institutionen danken", sagte Alexander Tönnies, stellvertretender Bürgermeister der Stadt, zum Start der Nominierungsphase.

Ab sofort werden im Rathaus und auf der Homepage der Stadt Vorschläge für diesen Preis entgegengenommen. Ende nächster Woche werden zudem Formulare an alle Haushalte verteilt. Kriterien für die Nominierung gibt es nicht. Begründete Vorschläge können bis zum 10. August eingereicht werden.

Es sollen neben Einzelpersonen, zum Beispiel der helfende Nachbar, ausdrücklich auch Vereine, Gruppen, Unternehmen und Institutionen geehrt werden. "Der Grund ist, dass insbesondere im Handel, in Praxen oder anderen systemrelevanten Berufen tätige Personen zwar persönlich engagiert und freundlich waren, man aber den Namen oder die Kontaktdaten der Personen gar nicht kennt. Und natürlich war es vermutlich fast immer eine Teamleistung, dass die Versorgung gut geklappt hat, auch wenn man vorrangig mit der Kassiererin Kontakt hatte, die Lageristen aber ebenso im Hintergrund wirkten", beschreibt Alexander Tönnies den Hintergrund der großen Bandbreite.

Insgesamt sollen fünf Personen oder Gruppen aus dem Stadtgebiet geehrt werden. Die Auszeichnung erfolgt auf dem Bürgerfest zur Eröffnung des Rathauses am 6. September. Dotiert ist der Preis nicht. Die Geehrten erhalten eine Urkunde sowie ein Geschenk der Stadt. Über die Vergabe des Preises "Helfende Hände" entscheidet eine Jury unter Vorsitz des Bürgermeisters.

Auch die ersten Tausend Gäste des Bürgerfestes erhalten ein Präsent. Neben einem Freigetränk bekämen sie einen Becher mit Stadtlogo, verrät Stadtsprecherin Ariane Fäscher. Das genaue Programm steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass die Gäste sich unter Beachtung der aktuellen Verordnung auf einen Tag mit Musik, Unterhaltung, einer Politikmeile und Aktionsständen für Kinder freuen können. Bis zu 1 000 Menschen dürfen gleichzeitig auf dem Rathausplatz sein.

Über diesen Link gelangt man direkt auf das Nominierungsformular: www.hohen-neuendorf.de/helfende-haende