Ellen Werner

Chorin (MOZ) Er gilt als virtuoser Komponist, dessen Kreationen mit den Grenzen zwischen Klassik, Pop und Jazz spielen: Am Sonntag gibt der Berliner Kontrabassist Jaspar Libuda ein Konzert im Kloster Chorin.

Das Solo-Konzert steht unter dem Titel "Die Geburt der stillen Farben" und zeigt einen Ausschnitt aus dem Schaffen Libudas, das nicht selten filmmusikalische Züge aufweist. Er selbst bezeichnet seine Kompositionen und Improvisationen am Kontrabass mithilfe von Live-Elektronik und Loopstation als "Cinematic Bass Music".

Veranstalter ist die Kirchengemeinde Chorin-Brodowin. In der Reihe ihrer Kapellenkonzerte ist es die erste Veranstaltung in diesem Jahr. "Schön, dass das wieder möglich ist", sagt Pfarrer Andreas Lorenz. Die diesjährigen Konzerte finden aufgrund der in der Kapelle geltenden Personenzahlbeschränkungen allerdings im ehemaligen Refektorium des Klosters statt. Das Konzert beginnt um 16 Uhr.

Tickets gibt es im Klosterladen und unter Telefon 033366 70377.