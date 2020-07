Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine Welt ohne Atomwaffen. Dafür steht das internationale Bündnis "Mayors for Peace" (Bürgermeister für den Frieden) ein. Weltweit setzen sich fast 8 000 Städte für dieses Ziel ein. In Deutschland sind es 683, zu denen auch Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land und Oranienburg gehören. Mit der Flaggenhissung vor der Stadthalle bekräftigte am Mittwoch die Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung ihre Pflicht, sich für die körperliche Unversehrtheit ihrer Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Hohen Neuendorf trat dem Bündnis 2009 bei.