Nadja Voigt

Kerstenbruch (MOZ) Wenn ich an Stötzer denke, dann sehe ich ihn in einem Garten. Mit Schutzbrille und blauer Arbeitsjacke auf einen Stein einschlagen", beschreibt Christian-Ulrich Baugatz. Kennengelernt haben sich die beiden in Altglienicke. Damals war der freiberufliche Maler, Chorleiter und Naturphilosoph noch "Pfarrer Dr. Baugatz". Und Werner Stötzer Gemeindeglied.

Zu seinem Leben gehörte schon damals ein Garten. Bis es ihn 1978 nach Altlangsow ins Oderbruch zog. "Parallel arbeitet er dazu ab 1975 im ehemaligen Küsterhaus mit Garten in Vilmnitz auf Rügen an den großen Steinen für das Marx-Engels-Forum in Berlin-Mitte", erinnert Christian-Ulrich Baugatz. Ihm ist es ein Anliegen, das Denkmal einer produktiven Freundschaft und das Erbe Werner Stötzers zu bewahren.

"Fragment und Gestalt"

Das ihm das mit dem vorgezogenen Heft Nummer elf "Fragment und Gestalt. Der Bildhauer Werner Stötzer in seinem ersten Künstlergarten in Berlin-Altglienicke" aus der im trafo-Verlag erscheinenden Reihe "Die Erde, ein Garten" gelungen sein könnte, davon zeugt die Rückmeldung von Maler Harald Metzkes. Der enge Freund von Werner Stötzer schreibt an Christian Ulrich Baugatz: "Gut gesammelt! Nahe dran gewesen! Schön ausgestaltet. Mal sehen, was ich noch alles finden werde."

Auch der Leser kann einiges Entdecken: Zeichnungen vom Autoren natürlich und das individuell gestaltete Cover von seiner Frau Margarete, ein Gespräch der beiden Künstler aus dem Jahr 1978, das damals aus Gründen der Zensur nur zu einem Teil gedruckt wurde, später entwendet und im vergangenen Jahr durch einen Zufall wieder auftauchte.

Im Studium lernte Stötzer, so Christian-Ulrich Baugatz, in klassischer Weise zu zeichnen und Figuren aus Ton und Gips zu bauen. "In Altglienicke fand er auf dem Schutthaufen des evangelischen Friedhofes Bruchstücke von Marmorplatten und Sandsteinbrocken. Er schlug in diese vorgegebenen Formen seine Figuren hinein und wurde so zum Steinbildhauer." Auch seine Zeichentechnik wurde frei und die Blätter substantiell, so Baugatz. "Oft imitiert, niemals erreicht."

Eine Frohnatur und ein guter Unterhalter sei er gewesen, erinnert sich der 1941 in Potsdam geborene Autor an Werner Stötzer. "Aber im Grunde seines Herzens war er Melancholiker." Als solchen zeichnete er ihn auch für das vorliegende Heft. Es berichtet über die Zeit Stötzers in Altglienicke, wo zwischen beiden ein lebendiger und intensiver Austausch in der gemeinsamen Zeit entstand, die sie fast Tür an Tür verbrachten. Gefolgt vom "Künstlermanifest für das 21. Jahrhundert", dem Gespräch der beiden, Anekdoten um den Bildhauer sowie Stimmen über Stötzer und eine Kurzbiografie.

Dem vorgezogenen Heft mit der Nummer elf der Reihe "Die Erde, ein Garten" ist nun die reguläre Nummer fünf gefolgt. In ihr setzt sich Christian-Ulrich Baugatz, der seit vielen Jahren in Kerstenbruch im Oderbruch lebt, mit der Lebensreformbewegung auseinander. "Die Lebensbewegung stellt einen Katalog lebensnaher und gelebter Möglichkeiten in und mit der Natur dar", sagt der Verfasser. "Eine gelebte Utopie. Es ging nicht vorrangig darum, was die Menschen wollen, sondern was die Natur will."

Die jeweils rund 100-seitigen und sehr erschwinglichen Hefte entstehen über Notizsammlungen. Dann füge sich alles wie im Fluss zusammen, so der Autor, der per Hand vorschreibt. "Bevor meine Frau stilistische Ungenauigkeiten ausmerzt", erzählt er lachend. Heft sechs – von insgesamt zwölf geplanten Ausgaben – ist natürlich schon in Arbeit und wird sich mit der Malerei der Romantik beschäftigen. Für Heft sieben, das den Titel "Mein Garten, die Hausapotheke" tragen soll, sucht er noch Mitarbeitende, die die Erfahrungen von ihm und seiner Frau damit bereichern sollen.

Schuber geplant

Margarete S. Baugatz wird für die zwölf Hefte einen Schuber entwerfen, die dann dort hineinpassen: "Eine Hausbibliothek mit Anregungen zu einer geistigen und gesellschaftlichen Erneuerung, die davon kündet, wie ein gesundes und zukunftsweisendes Verhältnis vom Menschen zur Natur – und zu sich selbst – gelingen kann."