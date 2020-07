Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Manchmal ist der Wurm drin. Auch in einem Hund. Dann wird er ungehalten und braucht Fürsorge und Zuneigung. Halt wie Zweibeiner. Abgesehen davon aber, können sich Isabella und Reiner Haufe in Fürstenberg nicht erinnern, dass es irgendwann einmal Probleme in der Wasserstadt mit irgendeinem Vierbeiner in der Öffentlichkeit gegeben habe, der die Passanten ärgerte.

Umso weniger können die Wasserstädter den Leserbrief eines Urlaubers verstehen. Andreas Finn, wie er angab aus Schmiedefeld am Rennsteig, erklärte in seinen Zeilen, vor wenigen Tagen von vielen Hunden in der Wasserstadt, vor allem unweit der Ravensbrücker Dorfstraße am Gartenweg belästigt worden zu sein.

"Dabei ist mir aufgefallen, dass in dieser Stadt von Jahr zu Jahr mehr laute Hunde die Besucher erschrecken und sogar auch Fahrzeuge aller Art grundlos auf öffentlichen Straßen empfindlich belästigen", behauptet Andreas Finn.

Stadt in Verruf gebracht

Eine bodenlose Frechheit, ärgert sich Isabella Haufe. Sie glaube, den Urlauber zu kennen, der diese Behauptung aufstellte. "Ich glaube, das ist jemand, der mit fast allen Leuten streitet", erklärt die Fürstenbergerin. Vor zwei Jahren habe es bereits diesbezüglich Ärger mit dem Ordnungsamt gegeben.

Sie vermietet gemeinsam mit ihrem Mann so wie viele andere Wasserstädter eine Ferienwohnung. Ausnahmslos liebe, freundliche Gäste habe sie gehabt. Und diese Urlauber seien auch stets sehr angetan von Fürstenberg. Und sie respektierten auch, dass die Vierbeiner das Grundstück bewachen. Sie tun halt ihren Job. "Es ist doch normal, dass in einer solch kleinen Siedlung wie am Gartenweg die Leute Hunde halten", betont Reiner Haufe. Wie oft sei schon eingebrochen worden, weil Hunde die Grundstücke nicht bewacht hätten?

Wichtig sei aber, die Angelegenheit positiv zu sehen: "Sonst gibt es nie Probleme mit Gästen der Stadt, etwa weil sich irgendwer von Hunden belästigt fühlt oder so", betont Isabella Haufe. Durch den Leserbrief aber werden die Stadt und auch das ganze Seenland in Verruf gebracht. "Wir können nicht verstehen, dass man solche Meinungen abdruckt", erklären die Eheleute.

Vor allem aber verstehe man sich auch sehr mit der gesamten Nachbarschaft. "Und alle respektieren, dass man sich einen Hund hält", betonen die Eheleute.

Sie selbst besitzen zwei Hunde, verschmust und verspielt und freundlich zu Gästen. "Die freuen sich und andersherum hat es noch nie Ärger mit ihnen gegeben", merken die Eheleute an.

Training für Vierbeiner

Reiner Haufe glaubt dennoch, es gebe Reserven, wie man das Antlitz der Wasserstadt noch verbessern könnte. Gerade in ihrem Umfeld am nördlichen Ortsausgang von Fürstenberg, "da gibt es Privatgrundstücke, da müsste die Kommune unbedingt mal dafür sorgen, dass die schöner gestaltet werden, denn die sehen ganz schön verkommen aus", erklärt Reiner Haufe.

Die Eheleute waren vor etwa sieben Jahren in der Wasserstadt ansässig geworden. Seitdem habe sich bereits vieles zum Positiven verändert, betonen sie. Dass nun aber Urlauber die Kommune in Verruf bringen, das sei absolut ungerechtfertigt.

Die Leiterin des Ordnungsamtes im Fürstenberger Rathaus, Undine Wunderlich, bestätigt die Überzeugung der Familie Haufe. Auch in diesem Jahr habe es keinen Ärger oder gar eine Anzeige wegen eines Hundes gegeben, der einen Passanten ungerechtfertigter Weise anbellt.

Es gibt laut Wunderlich auch eine klare Regelung im Rahmen der Lärmschutzverordnung. Danach könnten Vierbeiner anlassbezogen durchaus ihren Dienst versehen und bellen. Anlasslos allerdings, wenn Hunde stundenlang kläfften, wegen schlechter Tierhaltung zum Beispiel, müsste eigentlich auch im Sinne des Tierwohls eingeschritten werden.

Fakt sei im Übrigen, so die Fachbereichsleiterin, es gebe derzeit vermehrt Radtouristen, die auch durch Fürstenberg radelten. Gerade wegen der Pandemie-Situation machten bekanntlich viele Menschen in Deutschland Urlaub. Da könne es schon geschehen, dass der Vierbeiner am Gartenzaun anfängt zu bellen, wenn eine Kolonne von Radlern an ihm vorüberfährt.

Wichtig aber: Weitergehenden Ärger deswegen hat es bislang noch nicht gegeben, betont die Ordnungsamtsleiterin.