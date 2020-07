Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) In einer Wohnung in der Berliner Straße in Fürstenberg ist es am Dienstagabend zu einer Familienstreitigkeit gekommen. Und zwar so stark, dass diese blutig ausartete, was dazu führte, dass am Ende die Polizei einschreiten musste.

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger soll während des Vorfalls gegen seine 34-jährige Lebensgefährtin mit körperlicher Gewalt vorgegangen sein. Der Mann würgte unter anderen die Frau und schleifte sie gewaltsam durch die Wohnung. Hierdurch erlitt sie Schnittverletzungen durch Scherben, welche auf dem Küchenboden lagen, wie die Polizei informiert.

Die Verletzungen waren so erheblich, dass die Frau vorsorglich in das Krankenhaus nach Gransee transportiert wurde. Der Mann wurde aufgrund seiner Handlungen sowie seiner starken Alkoholisierung in polizeiliches Gewahrsam genommen. Besonders besorgniserregend war: Die vier Kinder der Frau hielten sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Wohnung auf und müssen vieles mitbekommen haben. Sie wurden in die Obhut des Kindernotdienstes übergeben. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen den 40-Jährigen aufgenommen.

Dass der Vorfall in Fürstenberg möglicherweise auf die Pandemieverordnungen zurückzuführen sei, verneinte Polizeisprecher Julian Kindt. "Wir haben keinen eklatanten Anstieg häuslicher Gewalt in der zurückliegenden Zeit", erklärte Julian Kindt.