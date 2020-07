Uwe Spranger

Buckow (MOZ) Momentan treibt das Wetter keine Besucherscharen ins Buckower Strandbad. "Da können wir auch mal einen Tag frei machen", zeigt sich Pächter Mark Skerka dennoch gelassen. Der Strand am Schermützelsee bleibe trotzdem offen, Baden passiere aber auf eigene Gefahr. "Wir wollen nicht Leute vor der Tür stehen lassen. Ein paar kommen ja immer", erklärt er.

Eigentlich könnten der 47-Jährige, der auch als Rettungsschwimmer fungiert, und seine Mitstreiter aber richtiges Sommerwetter gebrauchen. Denn sie planen einige Investitionen. "Unsere Gäste kommen gern, da wollen wir auch etwas bieten", schickt er voran. Beispielsweise eine Möglichkeit, sich bei einem Schauer unter ein Dach zu flüchten, ohne den Uferbereich verlassen zu müssen. Bislang gab es dafür nur ein Zelt, künftig soll es einen Neubau geben. Der soll an der Terrasse am Bootsverleih entstehen. Ein Flachbau, etwa 26 Meter lang und sechs Meter breit, die Hälfte laut Skerka offen. Der Bauantrag ist gestellt. Im Bauausschuss der Stadt wurde das Projekt als "Bistro" vorgestellt und befürwortet. Die Pläne entsprechen dem städtischen Konzept zur Umgestaltung des Strandbereichs zwischen dem ehemaligen Fontane-Heim und dem Parkplatz am Schiffsanleger. Eine dem Kurstadt-Status gemäße Aufwertung wäre bitter nötig, hieß es.

Dazu will Skerka mit dem Bistro beitragen. Das sei bewusst flach gehalten, damit von der Straße der Blick auf den See möglichst frei bleibt. Den Vorschlag eines Gründachs wolle er ebenfalls aufgreifen. In dem Gebäude werde dann auch der Bootsverleih sitzen und öffentliche Toiletten seien integriert. Das Haus ermögliche zugleich ganzjährigen Betrieb, also auch, falls mal wieder Eis auf dem See sei und Schlittschuhfahrer sich bei einem Getränk aufwärmen wollten.

Darüber hinaus hat der Pächter vor, Stege und Leitern zu erneuern und ein Bollwerk bis zum Sprungturm anzulegen, damit nicht mehr so viel Sand vom Ufer gespült wird. Der Bereich werde für Gäste terrassenartig hergerichtet. Schäden am Sprungturm selbst könnten durch Förderbestimmungen gegenwärtig noch nicht repariert werden, sagt er. Die Fünf-Meter-Plattform bleibe deshalb gesperrt. Sanierungen in den vorhandenen Gebäuden gingen weiter. Mit dem auf 15 Jahre angelegten Pachtvertrag gebe es die nötige Planungssicherheit für die Investitionen, die er mit mehr als 100.000 Euro beziffert. Für Planung und Vermessung hat er mit der Firma Seetours schon erste Summen hingeblättert. Nach der Wende hatte sein Vater bereits Geld in die Anlage gesteckt, die er 1989 übernommen hatte.

Obergrenze einmal erreicht

Für eine Refinanzierung hofft Skerka natürlich auf guten Besuch. Der hält sich in dieser Saison aber in Grenzen. Er spricht von 50 bis 60 Prozent Rückgang. 2018 und 2019 seien aber auch "Superjahre" gewesen, 2017 hingegen "das schlechteste überhaupt". Zudem gibt es die Corona-Auflagen. Am vergangenen Wochenende sei die Obergrenze von 200 Personen mal erreicht gewesen, konnten erst Gäste eingelassen werden, wenn andere das Bad verlassen. Da hätten manche wenig Verständnis gezeigt. Und man habe auch immer wieder ermahnen müssen, die Abstandsregeln einzuhalten.