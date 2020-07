Heike Weißapfel

Mühlenbecker Land (MOZ) Denk nicht, dass du schon fertig bist! Du hast noch viel zu tun." Hemdsärmelig fröhlich vorgetragen, erhält Claus Schwartzer viel Beifall für seine Ansprache als Laudator für den Ehrenamtspreisträger Siegbert Huhn. Dem so Geehrten scheint das klar und auch ganz recht zu sein. Siegbert Huhns Vision, was die Mühlenbecker Mönchmühle 2034, im 800. Jahr ihres Bestehens einmal sein wird, nämlich der Mittelpunkt aller schönen Begegnungsstätten in einem gut aufgestellten Mühlenbecker Land, das mit der Heidekrautbahn ganz bequem erreichbar ist, ruft noch mehr Applaus hervor. Es ist genau diese ansteckende Begeisterung, die Schwartzer an dem Vereinsfreund besonders lobt. "Als Baumönch geht er voran." Alles, was in der Mühle mit Baugeschehen zu tun hat, packe Siegbert Huhn tatkräftig an und verstehe es dabei, auch andere mitzuziehen. Mit ähnlicher Hingabe widme sich seine Frau anderen Vereinsaufgaben, so Schwartzer. Waltraud Huhn ist ebenfalls Ehrenpreisträgerin 2019, kann an der Feier aber nicht teilnehmen. Sie organisiert "mit Hingabe", wie Schwartzer sagt, die Standbesetzung bei Mönchmühlenfesten. Das Ehepaar habe insgesamt viel Leben in den Verein gebracht.

Für eine Feierstunde haben sich am Mittwoch Mitglieder des Fördervereins Historische Mönchmühle, der Freiwilligen Feuerwehr und der Volkssolidarität sowie frühere Ehrenamtspreisträger mit dem Bürgermeister, dem Gemeindevertretervorsteher, den SPD-Landtagsabgeordneten Inka Gossmann-Reetz und Andreas Noack sowie Dr. Benjamin Grimm, Staatssekretär in der Potsdamer Staatskanzlei, in der Mönchmühle versammelt.

Mühlenbecks ehemalige langjährige Ortsvorsteherin Anita Warmbrunn hält die Laudatio auf Jutta Rüdiger. 40 Jahre lang war sie in der Verwaltung für Soziales zuständig, und in ihrer Freizeit war es nicht anders, immer unterwegs für die Belange derer, die sich nicht so gut für sich selbst einsetzen können. Bei der Volkssolidaritätsgruppe Mühlenbeck ist Jutta Rüdiger seit 1993 sehr aktiv. "Wie Rotkäppchen besucht sie die älteren Mitglieder schon mal mit Wein und Kuchen", nennt Anita Warmbrunn ein Beispiel. Nach dem Motto "gemeinsam, nicht einsam" gestaltet sie Spielenachmittage, interessiert bei Spaziergängen mit ihrem Golden Retriever nebenbei neue Mitglieder für die Vokssolidarität oder schreibt für die Vereinszeitung "Herbstzeitlose". Die 73-jährige Mühlenbeckerin hat aber ebenso Organisationstalent für immer neue Volkssoli-Reiseziele. Im Mittelpunkt stehe sie gar nicht so gerne, verrät Jutta Rüdiger im Gespräch. Über die Ehrung freut sie sich, und von dem Gutschein, den ihr Bürgermeister Smaldino überreicht, will sie ihren Volkssoli-Vorstand einladen.

Nachwuchs für die Feuerwehr

Mit Sabrina und Stefan Senkel würdigt der stellvertretende Gemeindewehrführer Reinhard Knaak ein Ehepaar, das sich der Jugendfeuerwehr verschrieben hat. Einige aus der Jugendwehr sitzen ebenso wie Gemeindewehrführer Lutz Strausdat am Vormittag im Publikum. "Die Feuerwehr ist eine bescheidene Zunft", sagt Knaak mit nur ganz leichtem Schmunzeln. "Wir haben eine gute Ausbildung und stehen dann der Allgemeinheit zur Verfügung." Umso wichtiger, dass sich dafür auch Jugendliche starkmachen! Sabrina und Stefan Senkel sind selbst als Jugendliche dazugekommen. Damals war er noch in Gransee, sie folgte in den Fußstapfen ihres Vaters. Inzwischen haben sie selbst zwei Kinder. "Die beiden sind der Inbegriff für eine äußerst engagierte Jugendarbeit", sagt Knaak. "Es ist der Ausdruck dieser Begeisterung und die Würdigung der Arbeit, dass die Ehrung von den Jugendlichen selbst ausging." Heute gebe es bei der Jugendwehr sogar Wartelisten, so weit hätten es Sabrina und Stefan Senkel gebracht, sie als Jugendwartin von Schildow und er vom gesamten Mühlenbecker Land. Denn Nachwuchs für die Feuerwehr zu finden, sei eine hohe Kunst. Die Jugendwehr Mühlenbecker Land hat laut Stefan Senkel 140 Mitglieder. Mit Sabrina Senkel muss der Eintrag ins goldene Buch der Gemeinde nachgeholt werden, weil sie in schwerer Stunde zu Hause dringender gebraucht wird.

Der Förderverein der Mönchmühle hat schon einmal den Barbara-Zürner-Umweltpreis erhalten und will künftig Plastikgabeln und Pappteller meiden. Für eine gute Geschirrspülmaschine hat Staatssekretär Benjamin Grimm genau den richtigen Scheck dabei: 2 500 Euro aus Landesfördermitteln. Filippo Smaldino übergibt weitere 5 500 Euro an Vereinsförderung. Damit lässt sich nun ein guter Vorrat an Geschirr anlegen.