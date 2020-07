Heike Weißapfel

Mühlenbeck/Borgsdorf (MOZ) Jutta Rüdiger hat am Mittwoch für ihr Engagement in der Volkssolidarität Mühlenbeck den Ehrenamtspreis erhalten (siehe nebenstehenden Bericht). Dabei ist die Mühlenbeckerin eigentlich noch ganz gefangen von einem Ereignis, das sie am Dienstag ereilt hat. Denn ein Einkauf bei Pflanzen-Kölle in Borgsdorf geriet zu einem großen Schrecken. Zum Einladen der Pflanzen hatte sie ihren Beutel neben dem Vorderrad des Wagens abgestellt – und dort blieb er stehen, als ihr Mann ums Auto herumging und ihn durch die geöffnete Wagentür nicht mehr sah. Erst in Birkenwerder merkte Jutta Rüdiger, dass die Tasche fehlte.

"Alles war da drin!", sagt sie, und wirkt noch immer ein bisschen aufgeregt. "Papiere und auch einiges Geld, das ich gerade von der Sparkasse abgeholt hatte." Zurück bei Kölle, hatte ein freundlicher Mensch bereits den Beutel mit seinem gesamten Inhalt bei der Information abgegeben. "Leider ist das ja gar nicht so selbstverständlich. Mir fiel ein Stein vom Herzen", bedankt sich Jutta Rüdiger bei dem oder der Unbekannten. Wer es war, hat sie nicht erfahren. "Wie schön, dass es solche Leute gibt!"