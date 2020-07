Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Auch wenn es schon einige sonnige und warme Tage in diesem Sommer gab, coronbedingt beginnt die offizielle Badesaison im Land Brandenburg erst am Montag, 13. Juli und ist in diesem Jahr auf acht Wochen bis zum 7. September beschränkt.

Wie in jedem Jahr wurden zuvor auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vom Gesundheitsamt an 24 Badestellen, die nach einheitlichen europäischen Kriterien überwacht werden, sowie an weiteren 15 Badestellen, die vom Kreis aus gesundheitlicher Vorsorge mit überprüft werden, Proben genommen.

"In keinem Gewässer wurden gesundheitlich bedenkliche mikrobiologische Belastungen festgestellt", berichtet Landkreissprecher Alexander von Uleniecki über das Ergebnis dieser Untersuchungen. "Lediglich eine Ansammlung von Blaualgen wurde vom Gesundheitsamt an der Badestelle Borker See in Bork registriert. Vom Baden an dieser Stelle wird aktuell abgeraten." Zumal an der Badestelle Borker See in Bork nur eine sehr geringe Sichttiefe von höchstens 40 Zentimetern festgestellt wurde. Dadurch seien die Rettungschancen bei Badeunfällen stark vermindert, heißt es im Bericht des Gesundheitsamtes.

Die größte Sichttiefe gibt es hingegen im Großen Zechliner See mit über drei Metern. Im Ruppiner See liegen die Sichttiefen an den acht vom Gesundheitsamt kontrollierten Badestellen zwischen 80 Zentimetern und 1,6 Metern.