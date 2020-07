Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ganz idyllisch durch die märkischen Wälder radeln, das ist auf der Naturroute möglich. Diese startet an der Neuruppiner Gentzstraße und führt direkt zum Tierpark Kunsterspring. Doch ganz so einfach ist diese Tour mitunter dann doch nicht zu bewältigen – zumindest dann nicht, wenn die Strecke gerade frisch in Schuss gebracht wurde.

Das hat die Neuruppinerin Nicole Mahler beobachtet und sich an den Ruppiner Anzeiger gewandt. Sie lebt selbst in der Musikersiedlung, wo die Route beginnt. Die Stadt habe die Strecke noch stolz angepriesen, erinnert sich die Ruppinerin an den August 2019, als die Route eröffnet wurde (wir berichteten). "Nun ist einige Zeit vergangen, und es wurde der Weg ab der Zufahrt von der Wittstocker Allee mit schwerem Gerät ,glatt’ geschoben", so Nicole Mahler. "Das war sicher die Absicht. Aber jetzt sind der Weg Richtung Kunsterspring, die Querverbindung nach Molchow und der Abzweig zum Oberstufenzentrum Alt Ruppiner Allee nur noch eine steinige Piste." Wer dort mit dem Fahrrad unterwegs ist, holpere über den Weg und müsse bei dem Versuch, nicht zu stürzen, teilweise sehr großen Brocken ausweichen. "Wenn man sich nicht die Reifen kaputt fährt, muss man doch darauf achten, dass die Räder die Steine nicht wegspringen lassen und einen weiteren Radfahrer verletzen", schreibt Nicole Mahler.

Spaß an Route verdorben

Sie selbst ist Mutter zweier Jungen, die bisher gern mit den Eltern durch den Wald fuhren. Jetzt ist das vorbei. "Es ist schade, dass bei dem Versuch, die Strecke glatt zu machen, nicht auch eine Kontrolle stattfand", so Mahler. Die Naturroute gleiche eher einer Baustelle als einem idyllischen Radweg.

Als die Stadt Neuruppin mit dieser Kritik konfrontiert wird, macht sie erst einmal deutlich, was die Naturroute überhaupt ist: Die Strecke sei gemeinsam mit Inkom, Stadtwerken, der Fontanestadt und der Forst entwickelt worden. "Ziel war es – statt eine neue Route zu bauen und Flächen zu versiegeln – möglichst nachhaltig und sinnvoll vorhandene Wege zu nutzen", erklärte Stadtsprecherin Michaela Ott. Die Naturroute habe eine Doppelfunktion: Sie werde touristisch als Fahrradverbindung genutzt, sei aber nach wie vor ein Forstwirtschaftsweg zur Waldbewirtschaftung.

Aufschottern ist nötig

"Um für die schweren Forstwirtschaftsfahrzeuge die Wegefunktion zu erhalten, ist es notwendig, den Weg ein- bis zweimal pro Jahr aufzuschottern", erklärt Michaela Ott. Das erledige der Landesbetrieb Forst. "Dadurch verbleibt zum Teil zunächst loses Material auf der Wegeoberfläche, was sich aber mit der Zeit gibt – in Abhängigkeit von den Niederschlägen und der Lkw-Befahrung."

Die Einschränkungen auf der Natturroute seien also nur temporär, beteuert die Stadtsprecherin. "In Anbetracht des großen Nutzens der Strecke erachten wir diese als hinnehmbar", so Ott. Zudem habe die Stadt Neuruppin immer kommuniziert, dass es sich bei der Strecke nicht um einen reinen Fahrradweg handelt und auf die Doppelfunktion hingewiesen.

Nicole Mahler, ihrer Familie und anderen Nutzern der Strecke bleibt also nur das Abwarten, bis die großen Steine endlich eingefahren wurden. Dann ist sie auch wieder nutzbar, die idyllische Naturroute direkt von der Stadt in den Tierpark.