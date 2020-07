Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Das internationale Musiktheaterfestival Oper Oder Spree gehört zu den Höhepunkten des Brandenburger Kulturjahres. Trotz der anhaltenden Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie wird es stattfinden: reduziert im Umfang und vor allem draußen – auf dem Beeskower Burghof und dem Kreuzhof des Klosters Neuzelle.

"Wir möchten so viel wie möglich retten von dem, was wir bereits investiert haben – in Proben, Künstler, Noten", betont Tilman Schladebach, Leiter der Abteilung für Marketing und Kultur der Stiftung Stift Neuzelle. Viel zu retten gibt es da vor allem bei der geplanten Produktion des Händel-Oratoriums "Der Triumph von Zeit und Wahrheit". Da für 2021 mit Gaetano Donizettis "Der Liebestrank" bereits eine andere Produktion eingeplant ist, musste es auf 2022 verschoben werden.

Corona-Regeln und Zeitdruck

Für die Auswahl der Programmpunkte, die dennoch stattfinden können, spielten mehrere Faktoren eine Rolle: einerseits die bestehenden Hygiene-Vorschriften wie Abstand und Maskenpflicht, aber auch die verbleibende Vorbereitungszeit, die Anzahl und Länder der internationalen Künstler sowie die Quarantänebedingungen in den jeweiligen Ländern, erläutert Schladebach.

Als corona-kompatibel erwiesen sich als Spielstätten vor allem Außenanlagen. Der Kreuzhof des Klosters Neuzelle bietet, unter Wahrung der geltenden Abstandsregeln, Platz für 100 Gäste, so Schladebach, allerdings gebe es dort keine Regenvariante. Der Beeskower Burghof kann 150 Musikliebhaber aufnehmen, bei schlechtem Wetter kann das Schützenhaus genutzt oder am Folgetag nachgeholt werden.

Start am Wochenende

Allen Widrigkeiten zum Trotz: Am Sonnabend startet die Oper Oder-Spree mit einer humoristischen "Opernrevue für Hand- und Hosentaschen", so die Ankündigung: "Die Schule der Liebenden Oder So machen’s alle", eine Produktion vom Frankfurter Kleist Forum. Nach Beeskow kommt das Stück eine Woche später. Für die Kleinen steht am 25. Juli erneut "Die Kleine Zauberflöte" nach dem Kinderkunstbuch von Gertrud Zucker auf dem Programm.

Acht junge Sängerinnen und Sänger treffen unter der Leitung der Gesangsdozentin Nena Brzakovic sowie des Opernsängers Bernhard Hansky beim Internationalen Opernkurs auf der Burg Beeskow zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Die "Oper in der Scheune" begibt sich in diesem Jahr in Quarantäne, ebenfalls auf den Beeskower Burghof. Mit ihr müssen auch all die Charaktere der großen Opernliteratur umziehen und sind nunmehr auf kleinen, separierten Bühnen zur Isolation gezwungen.

Am Szenenabend wählt das Publikum dann seinen diesjährigen Lieblingsinterpreten, der den von der Stadt Beeskow gestifteten Publikumspreis erhält. Dieser und weitere Preise, gestiftet von der Sparkasse Oder-Spree sowie vom Landkreis Oder-Spree, werden im Rahmen der Operngala am 7. August auf dem Burghof verliehen. Diese bildet den krönenden Abschluss des Musiksommers an einem Wochenende an beiden Spielstätten. Hier kann das internationale Ensemble im festlichen Rahmen und begleitet vom Preußischen Kammerorchester, unter Leitung von Vinzenz Weissenburger, noch einmal zeigen, was in ihm steckt. Beliebte Arien von Bizet und Donizetti bis hin zu Tschaikowski und Mozart wollen die Sommernacht zu einem rauschenden, aber corona-gerechten Opernfest machen.

Für das Jahr 2021 hoffen Schladebach und seine Kollegen nun auf ein wirkliches Ende der Pandemie. "Wir planen zunächst ein normales Programm mit vier Produktionen, ohne Einschränkungen."

Infos: Der Onlineverkauf ist eingeschränkt, es gibt freie Sitzplatzwahl. Eintrittskarten sind auf der Burg Beeskow telefonisch unter 03366 352727 und in der Stiftung Stift Neuzelle unter 033652 81425 erhältlich, mehr unter www.operoderspree.de.