Hans Still

Wandlitz (MOZ) Im Wandlitzer Rathaus herrscht Sommerpause, doch trotzdem vollziehen sich hinter den dicken Mauern Entwicklungen, die von den Bürgern sicher mit Interesse aufgenommen werden.

So reagiert die Verwaltung endlich auf den Wunsch vieler Wandlitzer, auch an Sonnabenden in der Meldestelle Anliegen geregelt zu bekommen. In anderen Rathäusern gibt es das schon länger, mit großem Erfolg. "Wir reagieren jetzt auf die Kritik und werden am ersten und dritten Sonnabend des Monats von 10 bis 12 Uhr die Meldestelle öffnen", kündigt Bürgermeister Oliver Borchert nun zum Beginn der Woche an. Ziel sei es, in Sachen Bürgerfreundlichkeit etwas nachzulegen. Zugleich verbindet der Bürgermeister damit einen internen Effekt, der ihm seitens der Mitarbeiter Sympathien einbringen könnte: Wer am Sonnabend arbeitet, könne dann auch einmal an einem Freitag ruhen. "Manch ein Mitarbeiter benötigt mal einen Brückentag, damit wird das nun möglich", so der Bürgermeister.

Auf die Frage, ab wann die neue Regelung gilt, gibt Borchert sinngemäß den Günter Schabowski – zu DDR-Zeiten war dieser Mitglied des Politbüros der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Schabowski hatte nach der Frage zum Inkrafttreten der neuen Reisefreiheit auf seinen Zettel geblickt und mit "sofort, unverzüglich" geantwortet. Das bestätigt auch Borchert, obwohl auf der Homepage der Gemeinde noch die alten Öffnungszeiten ohne Sonnabende zu finden sind. Demzufolge würde am 18. Juli erstmalig das Meldeamt in der Zeit von 10 bis 12 Uhr öffnen. Bis dahin wird sich das sicher noch im Rathaus herumsprechen: Der unter 033397 3600 erreichbare Bürgerservice kannte jedenfalls am Mittwoch die Regelung noch nicht und empfiehlt Anrufern daher den Besuch am Freitag (7 bis 10 Uhr), denn sonnabends sei schließlich geschlossen. Vorabtermine sind übrigens nicht mehr nötig.

Überhaupt wertet die Rathausspitze offenkundig Erfahrungen der Corona-Krise aus. Dazu gehört beispielsweise eine Vereinbarung mit der Personalvertretung über eine Rahmenarbeitszeit. Von sechs Uhr bis 22 Uhr reiche diese künftig und biete somit den Mitarbeiter die Chance, Arbeitszeiten flexibel zu gestalten. Wichtig dabei: Die Öffnungszeiten in den Ämtern sowie die Erreichbarkeit der Mitarbeiter müssten gewährleistet sein. Moderne Regelungen, die auch in der Privatwirtschaft längst bedacht wurden.

Ebenfalls besprochen wurde laut Bürgermeister die geplante Veränderung in der Verwaltungsstruktur. So werde aktuell die Stellenausschreibung für den Leiter des Hochbauamtes vorbereitet. Der bisherige Leiter des Bauamtes, Lars Gesch, wechselt später auf eine neue Stabsstelle beim Bürgermeister, um übergreifende Themen wir die Wasserintiative Nord, lokale Arbeitsgruppen und die Arbeit der Zweckverbände im Blick zu behalten. Leiter des Tiefbauamtes wird der jetzige Sachgebietsleiter für Hoch- und Tiefbau, Rüdiger Stumpf. Bevor die neue Struktur zum Tragen kommt, werde Gesch seinen Nachfolger einarbeiten und etliche wichtige Projekte zu Ende führen.

Ebenfalls nicht unwichtig: Im Rathaus kam es jüngst zu einem Treffen von Wandlitzer Jugendlichen mit Vertretern des Rathauses. Im Gespräch ging es um eine "zeitnahe" Möblierung des Parks am Wandlitzsee mit Bänken und Sonnensegeln. Jugendliche wünschen sich die Möglichkeiten, um sich dort besser und bequemer treffen zu können.