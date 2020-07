Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) "Ich bin total traurig, und es sind auch Tränen geflossen bei uns", sagte Bianca Gerner. In der Entscheidung sei man sich aber trotzdem einig gewesen: Der Unternehmerverein Frischerwind aus Bad Saarow hat bei einer Mitgliederversammlung Ende Juni seine Auflösung beschlossen – und damit auch das Ende des Adventszaubers auf dem Erich-Weinert-Platz, zumindest in bisheriger Form. Das bestätigte die Vorsitzende auf Nachfrage. Der Grund dafür liege in einem Mangel an aktiven Mitstreitern und an Zeit.

"Wir haben uns immer wieder bemüht, neue Mitstreiter zu gewinnen. Es ist uns aber leider nicht gelungen", sagte Gerner, die vor zwei Jahren den Vorsitz übernommen hatte. Bereits damals habe der Verein vor dem Aus gestanden; man habe dann beschlossen, noch mal zwei Jahre durchzuziehen, doch nun gehe es nicht mehr. Den Adventszauber mit reduziertem Programm und damit geringerem Aufwand zu organisieren, war nach Ansicht von Gerner keine Alternative. "Wenn wir weitergemacht hätten, hätten wir auch unser Niveau halten wollen", so die Vorsitzende.

Gemeinde könnte einsteigen

Mit dem Ende von Frischerwind steht nun gleichzeitig die Gemeinde knapp ein halbes Jahr vor Beginn der Weihnachtszeit ohne Adventsmarkt da. Bürgermeister Axel Hylla gab sich am Dienstag kämpferisch. "Ich habe den Glauben, dass es auch dieses Jahr einen Adventsmarkt gibt, noch nicht aufgegeben", sagte er. Offen sei nun allerdings die Form einer solchen Veranstaltung. Denkbar sei sowohl eine ehrenamtliche Organisation als auch eine kommerzielle, und auch die Gemeinde könne möglicherweise mit einsteigen. Als Vorbild für ein derartiges Konstrukt nannte er den Flammenden Scharmützelsee, bei dem die Kommune mit einem Unternehmen zusammenarbeitet.

Die Fäden laufen nun zusammen bei Anna Wereszka-Jendrusch, die sich in der Scharmützelsee-Amtsverwaltung um Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur kümmert. Sie sei gerade dabei, einen Termin mit Leistungsträgern aus dem Ort zu vereinbaren. Dann müsse man sehen, wie Aufgaben verteilt werden können. Die bisherige Frischerwind-Vorsitzende Gerne bot bereits an, einem neuen Veranstalter die Hütten des Vereins zum Kauf anzubieten.

Was vom bisherigen Adventszauber bleiben wird, sind unterdessen die fünf Scharmützli-Bilderbücher, die im Laufe von acht Jahren entstanden. Nach Angaben von Autor Thomas Hellmann, bisher auch stellvertretender Frischerwind-Vorsitzender, sind sie künftig in den Gäste-Infos des Tourismusvereins erhältlich.