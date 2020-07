Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Eddi Herzberg ist entsetzt, als er am Dienstag entdeckt, dass das große orange leuchtende Sonnensegel fehlt. Er ist eines der Kinder in der Sommernotbetreuung der Kita Kinderwelt in Schwedt. Und bei weiterer Begutachtung fällt auch den Erziehern das fehlende Pavilliondach auf. Die Polizei wird informiert und nach ihrem Eintreffen von den Kindern genau bei der Diebstahlaufnahme beobachtet.

Kita-Leiterin Anne Sommerschuh ist gerade im Urlaub und fassungslos. "Der Dieb wird wenig Freude daran haben. Das Pavilliondach ist kein Standard, sondern wurde von der Werkstatt für Behinderte Menschen extra für uns angefertigt. Und das Sonnensegel kann seine Stärken nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Spannsystem zeigen." Den Kindern fehle nun im Sommer der so wichtige Schattenspender.

Eddies Papa arbeitet in der Behindertenwerkstatt und hat bereits schnelle Hilfe angeboten, den für die Kinder nötigen Sonnenschutz zu ersetzen.