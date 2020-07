Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ralph Kotsch wird neuer Referent von Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) und Sprecher der Stadt Oranienburg. Der 59-jährige Berliner hat am Dienstag seinen Vertrag unterschrieben und tritt die Stelle bereits am kommenden Mittwoch, 15. Juli, an.

Kotsch war bis zum Herbst Sprecher des Bildungsministeriums in Potsdam. Er war dort Florian Engels gefolgt, der zum Regierungssprecher aufgestiegen ist. Kotschs Vertrag endete mit dem Ende der Legislaturperiode und wurde nicht verlängert. Seit diesem Jahr ist Ulrike Grönefeld Sprecherin von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

Der Diplom-Journalist hat langjährige Erfahrung als Zeitungsredakteur und als Sprecher. Vom Neuen Deutschland wechselte er 1990 zur Berliner Zeitung. Dort war er zunächst im Feuilleton und dann im Ressort Medien tätig, übernahm 1999 die Redaktionsleitung. Ab 2007 wurde er Unternehmenssprecher des Rundfunks Berlin-Brandenburg, kehrte aber nach drei Jahren zur Berliner Zeitung zurück. Er wurde Ressortleiter Berlin/Brandenburg und stellvertretender Chefredakteur. 2016 wechselte er dann ins Potsdamer Ministerium.

Er habe Oranienburg schon ein paar mal besucht, war im Schlossmuseum und in der Gedenkstätte Sachsenhausen, sagte Kotsch auf Anfrage. "Ich will wissen, wo ich bin und arbeite."

Bürgermeister Laesicke hatte sich nach zwei Jahren von seinem bisherigen Referenten Gilbert Collé getrennt. Zur Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, die nun Ralph Kotsch verantwortet, gehören neben Presseveröffentlichungen und der Erstellung des Stadtmagazins auch die Bereiche Wirtschaftsförderung, Bürgerhaushalt und Städtepartnerschaften.