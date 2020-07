Leon Heinschke legt auf seinen Trainingsrunden – hier am Fuße der Lossower Kurven am Rande seiner Heimatstadt Frankfurt (Oder) – pro Woche bis zu 900 Kilometer zurück. © Foto: michael benk

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anhöhen in Bad Freienwalde statt Abfahrten in den Alpen, Lossower Kurven statt Ardennen-Gebirge – Leon Heinschke muss seit mehreren Monaten mit der alten Heimat Vorlieb nehmen. Der gebürtige Frankfurter fährt seit 2018 für den Nachwuchs-Rennstall Development Team Sunweb mit Sitz in den Niederlanden, wo ihm auch ein Appartement gestellt wird. "Dort war ich aber seit Beginn der Corona-Krise im März nicht mehr", berichtet der 20-Jährige.

Vielmehr wohnt er vorübergehend wieder zuhause bei seiner Mutter in Frankfurt und hält sich hier in Form. "Anfangs war auch das Training eingeschränkt, man konnte nur alleine oder mit einem Freund fahren. Aber mittlerweile haben wir im Radsport eigentlich keine Einschränkungen mehr und können normal in der Gruppe trainieren", erzählt Heinschke, der zu den größten Nachwuchshoffnungen des Landes zählt und mit seinem zwei Jahre jüngeren Teamkollegen Hannes Wilksch aus Strausberg für den selben Rennstall fährt.

Zum Radsport kam der 1,80 Meter große Athlet relativ spät. "Ich hatte vorher fünf Jahre Fußball bei Union Booßen gespielt. Doch als sich unsere Mannschaft aufgelöst hat, bin ich so mit elf oder zwölf Jahren bei den Radsportlern gelandet", erinnert sich Heinschke. Sein Talent wurde bald entdeckt und er wechselte zur 10. Klasse an die Sportschule nach Cottbus. Doch der Kontakt zu seinem Heimatverein Frankfurter RC 90 ist nach wie vor eng. Er trainiert regelmäßig am Olympiastützpunkt, trifft hier auf viele alte Weggefährten.

Zurzeit ist Heinschke auch häufig mit seiner alten Frankfurter Trainingsgruppe unterwegs – am liebsten nach Bad Saarow oder an der Spree entlang nach Berkenbrück. Und wenn es ein paar Höhenmeter zu sammeln gilt, geht es Richtung Bad Freienwalde. "Die Berge dort sind zwar nicht vergleichbar mit den Ardennen, wo wir gerne von Holland aus in Richtung Belgien fahren, aber immerhin gibt es ein paar Anstiege." In einer Trainingswoche sitzt er 25 bis 30 Stunden im Sattel, legt dabei 700 bis 900 Kilometer zurück.

Karriere stand auf der Kippe

Einer, der Leon Heinschke gut kennt, ist Jan Schur. Sein einstiger Jugendtrainer erzählt, dass die Karriere des Frankfurters auf der Kippe stand. "Er hatte schlechte Noten in der Schule. Mit Sabine Szalai von der Sportschule haben wir ihn dazu ermunternkönnen, mehr zu lernen. Wir konnten ihm klarmachen, dass für ihn die Möglichkeit besteht, im Hochleistungssport zu bestehen, wenn er die Schule erfolgreich beendet. Er hat so ein gutes Körpergefühl und die Natur hat ihm so viel Talent mitgegeben, das sollte er nutzen", sagt Schur. Er ist einer, der es wissen muss: Der Sohn der Radsportlegende "Täve" Schur wurde Ende der 1980er-Jahre Olympiasieger und Weltmeister.

"Leon hat nie vergessen, wo er herkommt. So stellt er unseren jungen Fahrern regelmäßig seine ungetragenen Rennklamotten zur Verfügung – das ist seine Art, sich zu bedanken. Er ist ein Familienmensch, fühlt sich wohl in der Gemeinschaft. Gleichzeitig ist er ein stolzer junger Mann, der gewisse Freiheiten und eine spezielle Führung braucht, um sich zu entwickeln", erklärt der 57-Jährige. Ins Schwärmen gerät Schur bei den sportlichen Fähigkeiten: "Leon ist eigentlich ein Straßenfahrer, findet sich aber auch problemlos auf der Bahn zurecht. Er besitzt eine hohe Kreativität, kann Radrennen lesen und dies auch umsetzen. Auch ich habe beim Training schon von ihm lernen können, es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat eine gute Balance zwischen seinen ehrgeizigen Zielstellungen und der Leistungsfähigkeit seines Körpers. Er weiß, wann dieser eine Pause braucht."

Dass Heinschke es eines Tages zu den Profis schaffen könnte, traut ihm Jan Schur durchaus zu. "Es ist noch ein langer, schwerer Weg. Aber Leon ist stark am Berg und auch im Endspurt, und wenn er sich so weiterentwickelt wie bisher, dann kann er es schaffen. Er hat auf alle Fälle großes Potenzial", sagt sein Jugendtrainer.

Der so Gelobte würde sich selbst als "Ardennen-Klassiker-Fahrer", bezeichnen. "Hügel liegen mir schon. Ich denke, ich bin relativ bergfest und habe einen guten Sprint am Ende." Sein Können stellte er im vergangenen Jahr unter Beweis, als er sich den Deutschen U-23-Meistertitel auf der Straße sicherte. Ein direktes Vorbild hat er nicht. "Es gibt sehr viele Personen, die super talentiert sind. Man möchte einfach auch so gut werden."

Sollte es mit dem angestrebten Profisport nichts werden, könnte er sich eine Ausbildung vorstellen – vielleicht bei der Polizei. "Aber jetzt konzentriere ich mich voll auf mein großes Ziel nach dem Motto: ganz oder gar nicht. Ich habe von klein auf den großen Traum, einmal bei der Tour de France mitzufahren – und dem ordne ich alles unter."

EM und WM der U23 im Blick

Doch bevor es soweit ist, stehen für den Teilnehmer der Junioren-WM 2017 auf der Straße noch zahlreiche Bewährungs-proben auf dem Programm. So will er bei der Tour de l‘Avenir, einem bekannten französischen Straßenradrennen für Nachwuchsfahrer, seine Form unter Beweis stellen. "Besonders der August könnte sehr voll werden, da sollen viele der wegen Corona verlegten Rennen nachgeholt werden." Auch die EM und WM der U 23 hat der Oderstädter fest im Blick: "Wenn alles glatt läuft, sollte mich Bundestrainer Ralf Grabsch nominieren", ist er frohen Mutes. Den Feinschliff dafür will er sich ab der nächsten Woche beim Höhentrainingslager der Nachwuchs-Nationalmannschaft in Österreich holen. Dort sind die Berge dann wieder höher als im heimischen Oderland.