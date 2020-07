Olav Schröder

Bernau (MOZ) Der Busverkehr im Landkreis Barnim soll bis zum Jahr 2025 deutlich erhöht werden. Das haben die Barnimer Kreistagsabgeordneten bereits im Frühjahr 2019 beschlossen. Beim Landkreis liegt die Zuständigkeit für den Öffentlichen Nahverkehr und das Busangebot.

Dieser ließ daher von Wissenschaftlern der TU Dresden ein Mobilitätskonzept erstellen. Fahrgäste drängen jedoch auf mehr Tempo, um Verbesserungen kurzfristig zu erreichen. So tritt Günter Jorek seit Jahren für eine bessere Anbindung des Bernauer Stadtteils Nibelungen ein.

Viele Neubauten

Eine neue Haltestelle auf der Börnicker Chaussee am richtigen Standort und eine geänderte Linienführung des 870er Busses würde den Stadtteil besser erschließen, ist der 76-Jährige überzeugt. Auf das Auto würde er gern verzichten, wenn er zur Bahnhofspassage, zum Bahnhof oder in die Innenstadt will. Er wohnt im Bereich des Venusbogens, etwa auf Höhe der Mitte der Börnicker Chaussee. Viele neue Häuser sind dort in den zurückliegenden Jahren entstanden. Um aber einen Bus zu erreichen, fehle eine Haltestelle. Der 870er fahre den Schönfelder Weg an, andere Linien halten in Richtung Ortsausgang im Bereich der Guntherstraße. In allen Fällen sei der Weg dorthin so weit, dass sich die Anwohner gleich zu Fuß auf den Weg in Richtung Innenstadt machen können, sagt Günter Jorek. Sein Vorschlag lautet: Die erst vor kurzem eingerichtete neue Linie des 870er-Busses sollte eine Schleife fahren und nicht am Schönfelder Weg wenden. Statt dessen sollte sie den Rückweg zum Bahnhof über die Börnicker Chaussee nehmen. In Höhe des Venusbogen müsste die gewünschte Haltestelle nur auf einer Straßenseite eingerichtet werden. An dieser könnten auch Busse halten, die wie der 898er aus Richtung Börnicke kommen.

Letztendlich entscheide der Landkreis als Aufgabenträger der Barnimer Busgesellschaft über Linienführung, Einrichtung von Haltestellen und Bedienzeiten der eingesetzten Fahrzeuge, hält André Ullmann für die Bernauer Stadtverwaltung fest und verweist auf das Mobilitätskonzept der Dresdener Wissenschaftler. Das Konzept sehe im Allgemeinen eine schrittweise Erhöhung der Buskapazitäten vor. Empfohlen werde, das Netz der Buslinien im Stadtverkehr grundsätzlich strahlenförmig auf den Bernauer Bahnhof auszurichten.

Abweichungen sind von dieser "Ideallinie" möglich, sie sollten aber nach Auffassung der Wissenschaftler nur dort eingerichtet werden, wo es sich um Orte von allgemeiner Bedeutung handelt. Dies können zum Beispiel medizinische Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen oder öffentliche Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr sein.

Abweichungen

Auch könnten "hochverdichtete Siedlungsbereiche" Abweichungen von der Ideallinie erforderlich machen. Dagegen werde bei Wohngebieten mit geringer Besiedlungsdichte, die bereits durch Buslinien erschlossen sind, von einem geringeren weitergehenden Mobilitätsinteresse ausgegangen. Die Stadt schließe sich dem Landkreis an, die längerfristigen Ergebnisse der schrittweisen Erweiterung nach dem Mobilitätskonzept abzuwarten. Nach diesem Konzept sei es auch vorgesehen, das neue Wohngebiet "Pankebogen" künftig durch die Linie 870 zu erschließen.

Günter Jorek drängt gleichwohl auf kurzfristige Änderungen. Ausschlaggebend ist für ihn, dass der 870er Bus mit der Schleife über die Börnicker Chaussee besser ausgelastet würde.