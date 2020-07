Durchgestartet: Julia Lemke und Jörg Mollitor wollen das Badesee- areal in Gusow entwickeln. © Foto: Doris Steinkraus

Die neuen Pächter am Baggersee in Gusow haben einen Schnellstart hingelegt. Badegäste sind bereits willkommen. (Symbolbild) © Foto: Sven Hoppe/dpa

Doris Steinkraus

Gusow Am Gusower Baggersee kann seit Kurzem wieder regulär gebadet werden. Die neuen Pächter – Julia Lemke und Jörg Mollitor – wollten zwar erst am 18. Juli offiziell starten, doch angesichts des Badewetters der letzten Tage haben sie das Areal bereits vorzeitig geöffnet.

Der Zufall wollte es, dass die beiden Berliner, die in Märkisch-Oderland ihre Wurzeln haben, ausgerechnet auf Gusow kamen. "Seit Längerem schon waren wir auf der Suche nach einem geeigneten Gelände für einen Campingpark", erklärt Jörg Mollitor. Genau in die Zeit, als sie bei mehreren Kommunen nachfragten, sei das Areal zur Verpachtung ausgeschrieben worden.

Die Verwaltung des Amtes Neuhardenberg und der bisherige Pächter, der Sportverein Preussen Gusow, hätten sie von Anfang an unterstützt, so dass sie noch rechtzeitig ihr Konzept einreichen konnten. Sie überzeugten damit die Gemeindevertreter, die den beiden den Zuschlag gaben. Zum 1. Juli trat der neue Pachtvertrag in Kraft.

"Die Zeit war natürlich knapp", so Mollitor. Man habe zunächst einmal eine Menge aufgeräumt und alles so hergerichtet, dass ein ordnungsgemäßer Badebetrieb schnell möglich wurde. Am ersten Wochenende seien bereits sehr viele Besucher gekommen. Zu 70 Prozent Berliner, wie der 32-Jährige berichtet.

Er und seine Partnerin kommen aus dem Sportbereich. Das Areal sei ideal für Trainingsgruppen, Turniere und Treffs, steht für die beiden fest. Sie haben einen Verein gegründet, werden bei der Umsetzung ihrer Ideen von Freunden und Verwandten unterstützt. Es sei gesichert, dass jetzt jederzeit jemand vor Ort ist und damit auch dem Vandalismus Einhalt geboten werden kann.

Platz für 300 Wohnmobile

"Wir sind sportlich gut vernetzt in Berlin und Brandenburg", erzählt Julia Lemke. Die 30-Jährige war einst erfolgreiche Handballerin in Altlandsberg, er ist viele Jahre als Schiedsrichter auf Fußballplätzen unterwegs gewesen. Beide haben einen festen Job, betreiben das Areal hobbymäßig, wohl wissend, dass die persönliche Freizeit von nun an knapp sein wird. Sie freuen sich jedoch auf ihre Aufgabe. Das Areal sei traumhaft "und dann noch dieser klare tolle Kiessee", schwärmen sie. Bis zu 300 Wohnmobile könnten auf dem Gelände stehen. Die ersten Nachfrage gebe es schon.

Bei den Preisen bleibt vorerst alles wie in der vergangenen Badesaison: Erwachsene zahlen 1,50 Euro, Kinder ein Euro. Familien – zwei Erwachsene und zwei Kinder – brauchen nur vier Euro berappen. Der Parkplatz kostet zwei Euro. Gesichert ist auch die Imbiss-Versorgung.