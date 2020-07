Potsdam (MOZ) Trockenheit, Forstschädlinge, Großbrände und Sturmschäden – dem märkischen Wald geht es alles andere als gut. Und eine Trendwende ist nicht in Sicht. Der Sehnsuchtsort der Deutschen ist zum Problemfall geworden, und das komplexe Ökosystem wird auch nicht durch einen nassen Herbst wieder so aussehen wie vor ein paar Jahren. Fast eine Generation an Förstern und Forstbesitzern hat versucht, durch Anpflanzen von Buchen und Eichen zukunftssichere Mischwälder entstehen zu lassen. Jetzt zeigt sich, dass die Buche mit den Klimaveränderungen nicht zurechtkommt. Andere Bäume müssen erprobt werden.

Der Waldumbau wird eine Jahrhundertaufgabe bleiben – ein Experiment mit offenem Ausgang. Allerdings spricht alles dafür, sich darauf einzulassen. Schließlich ist der Wald auch ein Wirtschaftsfaktor, der für die Zukunft erhalten werden muss. Um die Probleme, von der Schädlingsbekämpfung bis zum Waldumbau zu meistern, ist eine funktionierende Forstverwaltung notwendig. Vorbei die Zeiten, als Stellenkürzungen die einzige Devise waren. Der Forst braucht mehr Aufmerksamkeit und nicht nur Lippenbekenntnisse.