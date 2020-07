MOZ

Ortsmarke (MOZ) Die Stadt Erkner hat am Mittwoch wieder ein Zeichen gegen Atomwaffen und für Frieden und Abrüstung gesetzt. Vor dem Rathaus wurden zwei Flaggen des Bündnisses "Mayor for Peace" (Bürgermeister für den Frieden) gehisst. Wehen sollen sie bis zum Wochenende.

Die Nichtregierungs-Organisation "Mayor for Peace" wurde 1982 durch den damaligen Bürgermeister der japanischen Stadt Hiroshima gegründet, die im August 1945 wie Nagasaki Ziel eines US-amerikanischen Atomschlags war. Das weltweite Netzwerk setzt sich für die Abschaffung von Atomwaffen ein und greift aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 7900 Städte gehören dazu. In Deutschland sind es 680 Städte. Erkner ist seit Dezember 2018 Mitglied von "Mayor for Peace". Die Idee, sich in dem Bündnis zu engagieren, stammt von Bürgermeister Henryk Pilz. Kostenpunkt für die Stadtkasse: 120 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr.

Die Fahnen werden das nächste Mal vor dem Rathaus wehen, wenn der Atombomben-Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki gedacht wird.