Katharina Schmidt

Hirschluch Ein Stromausfall stürzt New York in die Dunkelheit. Allein irrt der Hausmeister eines Wohnkomplexes durchs Gebäude bis er plötzlich auf eine Leiche stößt. Ängstlich fragt er sich, ob der Mörder noch anwesend sein könnte und, wichtiger noch, wie er heil aus dem Horror-Appartement kommt. Hinter dieser schaurigen Geschichte stecken der Jugendliche Aaron Hoffmann und seine Mitstreiter des Teams Yorker Five. Gemeinsam entwickeln sie diese Woche im ersten Hirschlucher Gamescamp einen Escape-Room. Bei dieser Spielform geht es darum, sich durch das Lösen von Rätseln in einer bestimmten Zeit aus dem Raum zu befreien. Die Gruppe Yorker Five hat dafür auch ein Spiel am Computer vorgesehen, in dem man sich einen Code freispielen muss. "Wir wollen die virtuelle mit der realen Welt zu verknüpfen", so Aaron Hoffmann.

Jeder Tag eine neue Etappe

Insgesamt nehmen 22 Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren am Gamescamp in der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte bei Storkow teil. Die anderen drei Gruppen heißen Team Bambus, Green Potion und H2O Productions und entwickeln je ein eigenes Spiel. "Für die Namen haben sich die Jugendlichen an echten Spieleentwicklungs-Firmen orientiert", erklärt Svenja Anhut. Sie ist selbst Gamedesignerin und eine der vier Medienpädagogen, die mit drei Sozialpädagogen vom Fürstenwalder Verein Jusev das Camp betreuen. "Das Programm haben wir recht kurzfristig auf die Beine gestellt, weil lange nicht klar war, ob wir das aufgrund der Pandemie anbieten dürfen", sagt Anhut. Sie engagiert sich für die Initiative Stärker mit Games, die Workshops mit benachteiligten Jugendlichen durchführt.

"Einige Teilnehmer dachten zunächst, dass hier den ganzen Tag nur gezockt wird", erzählt Sozialpädagogin Beate Neumeister. Tatsächlich konzipieren die Teilnehmer bis zum Ende der Woche ein Spiel, das am Freitag von den anderen sowie den Eltern ausprobiert wird. Jeder Tag ist eine neue Etappe. Am Montag fand die Teambildung statt, in der sich jede Gruppe einen Namen samt Logo und Slogan verpasste. "Wir blubbern mit Strohhalm in einem Glas und einer flüstert Green Potion Games", beschreibt Beatrice Schlender ihren Gruppen-Slogan. Ihr Team transformiert den derzeitigen Gaming-Hit Animal Crossing in ein Brettspiel. Am Dienstag sollten die Jugendlichen ihre Ideen "pitchen", also vorstellen. "Wir orientieren uns explizit an den Begriffen der Gaming-Branche", erklärt Anhut.

Wiederholung erwünscht

Andernorts sitzt das Team Bambus an Laptops, mit denen sie ein Computerspiel programmieren. Darin müssen die vom Aussterben bedrohten Pandabären in einem Labyrinth möglichst viel Bambus essen. "Die Logik dahinter ist noch recht einfach und lässt sich gut umsetzen", sagt Teilnehmer Nino Golm. Er ist noch unsicher, ob er sich das später mal beruflich vorstellen könnte: "Wenn ich nach dem Camp weiter dran bleibe, könnte das schon was werden."

"So weit sind die Teilnehmer noch nicht", antwortet Anhut auf die Frage, ob sich bei manchen schon ein Berufswunsch herauskristallisiert. Es gehe vordergründig darum, Ausdrucksweisen für die eigene Kreativität zu finden. "Es ist schön mit anzusehen, wie die Jugendlichen vom Spiel zum Sozialkontakt kommen", freut sich Stefan Teichmann von Jusev. "Wir streben an, das Gamescamp fortzuführen, da die Zusammenarbeit mit den Medienpädagogen gut klappt", sagt Neumeister.

Gefördert wurde das Camp mit dem Bundesprogramm Kultur macht stark, sodass für die Teilnehmer keine Kosten entstanden.