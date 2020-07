Berlin (NBR) Wasserstoff ist der große Hoffnungsträger der Energiewende: mit ihm kann Ökostrom gespeichert und in Industrie oder Verkehr eingesetzt werden. Mit steigenden CO2-Preisen wird der Bedarf daran in Zukunft stark steigen. Es ist deswegen zu begrüßen, dass ein paar Wochen nach der deutschen Strategie nun auch die EU einen Plan für eine Wasserstoffwirtschaft vorgestellt hat.

Sowohl Brüssel als auch Berlin stellen den CO2-neutralen "grünen" Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in den Vordergrund. Angesichts des schleppenden Windkraftausbaus in Deutschland und dem Widerstand in Bevölkerung und Teilen der Politik dagegen ist das nicht ohne Risiko.

Weil Europa seinen Bedarf ohnehin nicht allein decken kann, sollen es internationale Partnerschaften richten. Sonnen- und windreiche Länder sollen den Wasserstoff liefern. Wer sich an das gescheiterte Wüstenstromprojekt Desertec erinnert, merkt jedoch, dass auch hier hoch gepokert wird. Partnerländer in Afrika und Arabien könnten sehr schnell eigene Interessen mit dem begehrten Energieträger entwickeln.

Dennoch betrachten beide Strate-gien "blauen" Wasserstoff aus Erdgas nur als Zwischenlösung. Bei der Herstellung davon wird das CO2 abgespalten, es gilt als fast klimaneutral. Angesichts der Schwierigkeiten mit dem grünen Stoff ist es allerdings gut möglich, dass aus dem Gas mehr wird als ein Lückenfüller. Die EU sollte sich deswegen besser jetzt schon Gedanken machen, was sie mit dem abgespaltenen CO2 anstellt. Denn auch mit der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid wollte sich in der Vergangenheit zumindest in Deutschland niemand so recht anfreunden.