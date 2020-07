Frankfurt (Oder) (MOZ) Lange vor Corona sind die Missstände im deutschen Gesundheitssystem deutlich geworden. Allen voran: unterbezahlte Pflegekräfte im Dauereinsatz. Dass das nicht lange gutgehen kann, sollte jedem klar sein. Eine allgemeine Dienstpflicht, wie sie Innenminister Stübgen jetzt vor dem Hintergrund der zugespitzten Situation in Folge der Pandemie vorschlägt, kann aber keine Antwort auf die Probleme sein.

Ganz im Gegenteil: Wenn junge Leute zum Dienstjahr verpflichtet werden, kann der Personalmangel in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen zwar in gewissem Maße abgefedert werden. Doch würde es der weit verbreiteten Unterbezahlung von Pflegekräften gleichzeitig sogar noch Vorschub leisten. Vielmehr muss genau an dieser Schraube gedreht werden: Es braucht endlich einen guten Lohn, damit die Branche Aufwind erfährt, gut ausgebildete Kräfte gewonnen werden können und somit auch die chronische Überarbeitung passé ist.

Im Katastrophenschutz zeigt sich ein ähnliches Bild. Wo Berufsfeuerwehren fehlen, kann man junge Menschen nicht unter Zwang setzen. Gewiss kann die Politik aber Anreize schaffen, um dem freiwilligen Einsatz für die Gesellschaft auf die Beine zu helfen – und das Miteinander zu stärken.