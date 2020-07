Dirk Schaal

Neuenhagen (MOZ) Wie wichtig der Hellpfühlepark den Neuenhagenern ist, das hat Verwaltungsmitarbeiterin Gabriele Niether in den letzten Monaten sehr oft erfahren dürfen. "Es gab viele Anfragen zu den Arbeiten hier. Manche wollten alles so lassen wie es war, andere empfanden die Maßnahmen als dringend notwendig."

Behutsam, im Einklang mit der Natur sind die Arbeiten im Park erfolgt. Befürchtungen, dass durch die neu gestalteten Wege zusätzliche Fläche versiegelt wird, haben sich nicht bestätigt. Die neue wassergebundene Decke des Großteils der Wege, oft als Schotter bezeichnet, ist den vormals unbefestigten Wegen in Sachen Versiegelungsgrad ebenbürtig. Und besser noch, durch die Arbeiten könnte bei knapp 30 Quadratmetern die Versiegelung beseitigt werden.

Mehr Raum also für die Natur. Und davon ist auch reichlich vorhanden. Obwohl südöstlich am Park die viel befahrene Rudolf-Breitscheid-Allee angrenzt, wirkt der alte Baumbestand wie eine Abgrenzung zu einer anderen Welt. Viele Vögel übertönen locker den nahen Verkehrslärm, Schmetterlinge bevölkern in hoher Anzahl den Luftraum, und Libellen funkeln in der Sonne mit dem Großen und Kleinen Hellpfuhl um die Wette.

Etliche Gehölze, Pflanzen und einige Quadratmeter Wiesenfläche sind hinzugekommen. Mit Unverständnis quittiert Gabriele Niether die Tatsache, dass da, wo vor Kurzem noch Neupflanzungen standen, nur noch große Löcher in der Erde sind. "Da müssen wir im Herbst wohl wieder nachpflanzen", sagt sie kopfschüttelnd.

Der Regenwasserzulauf in den Großen Hellpfuhl wurde erneuert und um eine Abscheideanlage ergänzt. Das Ganze wurde mit einer "Teichterrasse" überbaut, die so auch den natürlichen Uferbereich schützt. Ein Vater steht mit zwei Söhnen auf dem Podest, und alle angeln. "Das ist super geworden", sagt er und bestätigt, dass die Jugend durch solche Bebauungsoasen mehr Bezug zur Natur bekommt.

Spielplatz sicherer gemacht

Der Spielplatz an der Ecke Dahlwitzer Straße/Hohe Allee hat eine neue Schaukel und einen Zaun erhalten. "So können Kinder nicht mehr einfach auf die Straße laufen", erklärt Gabriele Niether. Weitere Spielgeräte sind in Planung, wie auch das Mobiliar im Park. Neben Bänken, Stühlen und Tischen sind auch Bewegungsstationen angedacht. Diese geplanten Ausstattungen haben in den 133 000 Euro Baukosten noch keinen Niederschlag gefunden.