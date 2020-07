Thorsten Pifan

Dedelow Jeder Tropfen zählt: Für die Ernte 2020 erwarten die Landwirte in der Uckermark ein durchwachsenes Ergebnis. Denn ist es zu trocken. Auch wenn die Mähdrescher mancherorts schon unterwegs sind, fiel der offizielle Startschuss für die Ernte 2020 in der Region am Mittwoch bei Prenzlau.

Auch wenn es im Mai und Juni ein wenig kühler war als üblich, der Regen fehlt. Dabei ist die Situation von Ort zu Ort sehr unterschiedlich, erklärt Dr. Gernot Verch, Leiter der Versuchsstation Dedelow des Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Denn Regen fiel in diesem Jahr häufig im Zusammenhang mit Gewittern und dabei handele es sich meist um sehr lokale Ereignisse. Da kann es schon wenige 100 Meter weiter sehr trocken sein.

Wintergerste wird Tierfutter

Auf den Feldern der Agrarprodukte Dedelow stehen vier moderne Mähdrescher bereit, die weitläufigen Felder mit Wintergerste zu ernten. Geschäftsführer Dr. Edgar Coym sagt: "Wir haben rund 370 Hektar Wintergerste." Das meiste werde als Tierfutter verwendet. Denn das Unternehmen hält auch rund 5100 Rinder, davon etwa 2600 Mutterkühe. Über die Qualität der Gerste möchte sich Coym noch nicht äußern: "Die Küken werden erst im Herbst gezählt", sagt er mit einem Schmunzeln und meint, dass es noch zu früh für Prognosen sei.

Denn trotz der widrigen klimatischen Entwicklung stehen die Zeichen für die Ernte 2020 nicht so schlecht, wie es den Anschein hat, sagt Verch. Die Untersuchungen der bisherigen Erträge seien besser gewesen als erwartet. Unter Umständen könne das mit den zuletzt eher kühleren Tagen zusammenhängen. Auch wenn zu wenig Regen gefallen ist, ist nicht so viel verdunstet, wie an brennend heißen Tagen.

Weil es wenig Unwetter gegeben hat, seien die Bestände auch durchweg sehr gesund, was ebenfalls einen ökonomischen Vorteil biete, sagt Verch. Insgesamt sei das Defizit im Wasserhaushalt nach den letzten beiden trockenen Jahren aber noch nicht aufgeholt. Aktuell lebten die Pflanzen vor allem vom Oberflächenwasser. In tieferen Schichten sei das Wasser aus dem jüngsten Winter noch nicht wieder angekommen. Insgesamt sei es im Zeirtraum seit April 2018 zu trocken und zu warm gewesen.

Entsprechend haben die Landwirte auch in der Uckermark mit stagnierenden oder gar sinkenden Erträgen umzugehen. Aufgrund der schlechten Bodenwerte in der Region zahlt der Landkreis allerdings eine Ausgleichszulage in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen Euro. Davon profitieren beispielsweise auch Landwirte aus der Region um Angermünde, erklärt Kathrin Holzhey, Sachgebietsleiterin des Landwirtschafts- und Umweltamts beim Landkreis Uckermark.

Ein Weg, trotz der geringen Erträge wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, ist die Umstellung auf Bio-Anbau. Allerdings braucht es dafür einen langen Atem, berichtet Wene Möllhof, stellvertretende Vorsitzende vom Bauernverband Uckermark. In ihrem Betrieb ist sie gerade dabei, diese Umstellung zu vollziehen.

Die Früchte des biologischen Anbaus kann sie jedoch erst nach drei Jahren vollends erwerben. Denn solange können die Produkte aus biologischem Anbau auf einstmals konventionell genutzten Flächen nicht an den Endverbraucher vermarktet werden – zumindest nicht als Bioqualität. "Dabei sind die Erträge ungefähr nur halb so hoch wie in der konventionellen Landwirtschaft", erklärt Möllhof. Absatzmöglichkeiten finden sich beispielsweise bei Bio-Tierfutter.

Landwirte werben für Rücksicht

Die Erntezeit hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Landwirte und ihre Mitarbeiter, die oft im Schichtsystem auf den Feldern arbeiten. "Ernte bedeutet Staub in der Luft, Krach in der Natur und Dreck auf den Straßen", fasst Friedhelm Rogasch, Geschäftsführer des Bauernverbandes Uckermark die negativen Seiten zusammen.

Daher wirbt er um gegenseitige Rücksichtnahme – auch auf den Straßen. Die großen Gespanne, die jetzt mit den Feldfrüchten von den Ackerflächen auf die Landstraßen einbiegen, sind aufgrund der schweren Ladung nicht besonders schnell. Das müssten Autofahrer jetzt berücksichtigen, sagt Rogasch.