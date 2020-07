Was machen die da? Maik Wissmann (l.) erklärt Kindern aus der örtlichen Kita "Sonnenblume", wie die Wasserbauer den Teich sichern. © Foto: Ines Weber-Rath

Ufersanierung am großen Podelziger Dorfteich: Mitarbeiter der Frankfurter Firma IWT bringen mit schwerer Technik grobe Kieselsteine auf ein Vlies zwischen der Wasserfläche und Grasnarbe auf. © Foto: Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit die Kantenabbrüche am großen Dorfteich in Podelzig sich gehäuft hatten und die Gemeindevertreter das Absperren des Ufers veranlassten. Nun hat am Montag die Sanierung begonnen.

Mitarbeiter der Frankfurter Wasserbau-Spezialfirma IWT haben das gesamte Ufer zunächst mit einer Baggerschaufel verdichtet, damit die unterspülte Abbruchkante nicht weiter ins Rutschen kommen kann. Ein teppichartiges, helles Vlies wurde zunächst auf etwa der Hälfte des Uferstreifens von der Grasnarbe bis zum Teichboden ausgelegt.

Pfähle markieren Schüttbereich

Darauf bringen Jens Rost im Radlader und Andreas Knöfel im Bagger jetzt mittelgroße, grobe Kieselsteine aus. Und zwar in einem vorher genau ausgemessenen Abschnitt zwischen der Uferkante und dem Wasserspiegel des Teiches. Rot-weiße Pfähle markieren den Schüttbereich. Diese Steine werden am Ende nicht mehr zu sehen sein. Sie werden mit Mutterboden abgedeckt, in den Rasen eingesät wird, erklärt Andreas Knöfel.

Bevor die Baustelle auf die andere Teichseite weiter rückt, schütten die Wasserbauer noch große, helle Wasserbausteine an den unteren Rand der Uferkante, bis zum Gewässerboden. "Das mildert den Wellenschlag und soll das erneute Ausspülen des Ufers verhindern", weiß Maik Wissmann.

Der Gemeindevertreter und Vorsitzende des Bau- und Ordnungsausschusses hat die Lösungssuche und Planung für das Vorhaben seit Monaten begleitet. Er weiß: Dass der Wasserstand im Teich in den vergangenen Jahren nach Trockenperioden und Starkregen extrem geschwankt hat, war eine Ursache für die Kantenabbrüche am Ufer. Ob der Ausbau der B 112, die etwa zwei Meter oberhalb des Gewässers verläuft, etwas damit zu tun hat, ist umstritten. Beim Bau wurde die wasserführende Lehmschicht durchstoßen, sagt Wissmann.

Fakt ist, dass die Gemeinde die mehr als 40 000 Euro für die Ufersanierung allein stemmen muss. Den Kindern aus der Podelziger Kita "Sonnenblume" und ihren Erzieherinnen, die sich auf ihrem Spaziergang die Bauarbeiten anschauen, erklärt der Abgeordnete, dass am südöstlichen Zipfel des Teiches ein kleiner Uferabschnitt flacher gestaltet wird. "Damit ihr im Winter, wenn der Teich dick zugefroren ist, zum Schlittschuhlaufen aufs Eis kommt, ohne über Steine klettern zu müssen." Die Wasserbausteine sollen in dem Bereich nur auf dem Teichboden liegen.

Fontäne ist "andere Baustelle"

Insgesamt wird der Teich etwas kleiner werden. Eine neue Anlegestelle für den Kahn der Mitglieder des örtlichen Anglervereins gibt es nicht. Sie sei nicht unbedingt nötig, hatten die Angler signalisiert. Sie können, wenn die Wasserbauer in etwa vier Wochen ihre Arbeit beendet haben, vom Ufer aus die Angel auswerfen.

In der jüngsten Beratung der Podelziger Gemeindevertreter wollte eine Bürgerin im Zusammenhang mit der Teichsanierung wissen, ob denn da auch die Fontäne, von der einst die Rede war, installiert würde. Nein, sagte Maik Wissmann. Und dass das "eine andere Baustelle" sei.

Die Idee der Fontäne war vor etwa zwei Jahren geboren worden, nachdem es infolge einer Hitzewelle einen akuten Sauerstoffmangel im Teichwasser und ein Fischsterben gegeben hatte. Die Feuerwehr pumpte damals, um das Wasser mit Sauerstoff anzureichern.

Maik Wissmann bittet die Teich-Anwohner jetzt um Verständnis für Krach und Staub, die mit den Sanierungsarbeiten einhergehen könnten.