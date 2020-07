Annette Herold

Erkner (MOZ) Preisverfall durch Corona? Lässt sich bei Immobilien in Erkner nicht ablesen, berichtet die Bausparkasse LBS in ihrem gerade veröffentlichten Preisspiegel 2020. Die Preise für Grundstücke, Eigenheime und Eigentumswohnungen sind sogar gestiegen, wie aus der bundesweiten Preisübersicht hervorgeht. Aus dem nordwestlichen Landkreis Oder-Spree sind Erkner und Fürstenwalde darin erfasst.

LBS-Gebietsleiter Dan Giebel, der an der jährlich erscheinenden Übersicht mitgearbeitet hat, dämpft allerdings allzu große Hoffnungen auf die nahe Zukunft. Er rechne damit, dass die Pandemie und ihre Folgen weitere Preisschübe verhindern. Die Nachfrage nach Wohnraum werde aber weiter anziehen, sodass er auch nicht von einem bevorstehenden Preisverfall ausgehe.

Für ein Eigenheim aus zweiter Hand wurden demnach in Erkner im Mittel 350 000 Euro fällig, 21 Prozent mehr als im Vorjahr (Fürstenwalde: 240 000 Euro/ 20 Prozent mehr). Bei Reihenhäusern betrug der Wert in Erkner 300 000 Euro, 36 Prozent mehr (Fürstenwalde: 190 000 Euro/keine Veränderung). Wer in Erkner eine Eigentumswohnung kaufen wollte, musste 2800 Euro je Quadratmeter auf den Tisch legen, 40 Prozent mehr als die Käufer des Vorjahres (Fürstenwalde: 1530 Euro/keine Veränderung). In beiden Städten sind den Berechnungen zufolge die Preise für Bauland gestiegen: in Erkner im Mittel um 67 Prozent auf 200 Euro für den Quadratmeter, in Fürstenwalde auf 80 (sieben Prozent Steigerung).

Mit einem stabilen Markt rechnet auch der Verein Haus und Grund, der im Raum Erkner und bis nach Fürstenwalde rund 200 Mitglieder vertritt. Der Vertriebsmarkt sei seiner Einschätzung nach allerdings zum Erliegen gekommen, sagt Vereinschef Piotr Zelazny, der hauptberuflich als Makler arbeitet. Er wisse von unterbrochenen Hausbauprojekten. Auf der anderen Seite seien die Eigentümer im Verein derzeit auch zögerlich, was das Verkaufen betrifft.

Damit handeln sie genau so, wie es der Vereinsvorsitzende im Moment Immobilienbesitzern mit Verkaufsabsichten auch empfiehlt. "Wer nicht unter Druck ist, sollte bis zum Herbst abwarten und in ein Gutachten über seine Immobilie investieren."

Chancen mit dem Flughafen

Der Herbst hat speziell für Erkner mit der avisierten Eröffnung des Flughafens BER Bedeutung. Es gebe aus seiner Sicht durchaus Chancen, dass die Preise dann wieder steigen, sagt Zelazny. Das sei schon mit der Ankündigung des Flughafens der Fall gewesen. Da habe es durchaus Stimmen gegeben, die vor einem Preisverfall in Erkners Süden warnten. "Das Gegenteil ist eingetreten." Eine Unbekannte aber gebe es, meint der Makler: "Wir wissen derzeit alle nicht, ob die Lärmbelästigung eine unerhörte wird." Was Tesla betrifft, rechnet er nicht mit enormem Druck auf den Immobilienmarkt, eher mit steigendem Bedarf an Mietwohnungen.

Vermehrte Anfragen nach Bauland gibt es im Zusammenhang mit den Ansiedlungsplänen aber schon. "Mehr als genug" gingen bei der Stadtverwaltung ein, berichtet Sprecherin Daniela Sell.

Der Preisspiegel ist im Internet unter www.lbs-mfw.de einsehbar. Der Verein Haus und Grund ist unter der Adresse www.haus-grund-erkner.de zu finden.