Viola Petersson

Eberswalde, Bernau, Werneuchen (MOZ) Keine Neuinfektionen und weniger Verdachtsfälle – die Lage an der Coronavirus-Front im Barnim entspannt sich weiter.

Das Gesundheitsamt vermeldet am Mittwoch unverändert vier aktive Fälle: zwei in Eberswalde und je einen in Bernau sowie Werneuchen. Die Zahl der Menschen, die sich aufgrund eines Verdachts in Quarantäne befinden, wird mit 16 angegeben, zwei weniger als am Vortag. Darunter zwei Eberswalder und vier Bernauer.