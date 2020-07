MOZ

Bernau Bunte Sommergrüße aus Bernau in Form von Postkartenheftchen zum Ausmalen sind ab sofort in der Tourist-Information in der Bürgermeisterstraße 4 erhältlich.

Mit den Ausmal-Postkarten kann man Verwandten und Bekannten eine Freude machen, sagt Josephine Holz von der Bernauer Tourist-Information. Jedes Postkartenheftchen besteht aus sechs Seiten mit unterschiedlichen Motiven aus der Stadt. Das Heft wurde in Zusammenarbeit mit der Bernauer Illustratorin Jessika Mebes entwickelt und kann für den Preis von zwei Euro erworben werden.