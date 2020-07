In Corona-Zeiten trauten sich nur wenige Paare. Viele Hochzeiten in Schwedt wurden abgesagt und auf 2021 verschoben. Braut und Bräutigam tauschen während ihrer Hochzeit Ringe aus, wegen der Pandemie mit Handschuhen. (Symbolbild) © Foto: Tatan Syuflana/dpa

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Es sollte eine Traumhochzeit mit allem Drum und Dran werden, die Ines und Marko Mohns aus Schwedt für Ende Mai planten. 100 Gäste waren eingeladen, ein Polterabend vorbereitet, das Ja-Wort vor der Standesbeamtin und die Trauung in der Kirche. Als der Termin näher rückte, rückte jedoch auch die Corona-Pandemie immer näher und mit ihr all die Einschränkungen für Veranstaltungen und Kontakte. Anfangs hieß es, dass nur Braut und Bräutigam vor die Standesbeamtin treten dürfen, ohne Eltern, ohne die Kinder, ohne Trauzeugen oder Gäste und ohne anschließende Feier, Kontakte außerhalb des Hausstandes waren untersagt, Gaststätten zu.

Kleine Feiern nach Lockerungen

"Es war ein krasses Nervenspiel", erinnert sich Ines, "erst wussten wir nicht, ob es überhaupt geht, dann durften erst fünf, später zehn Gäste dabei sein. Wir mussten den Polterabend absagen, die kirchliche Trauung ging gar nicht, auch die große Feier war passé. Ich war oft den Tränen nah. Aber wir wollten doch unbedingt am 23. Mai heiraten und meiner Omi ihren Herzenswunsch erfüllen, die Hochzeit an dem Tag zu erleben, an dem auch sie geheiratet hatte."

Es ging letztlich irgendwie doch noch. Die ersten Lockerungen des Lockdowns griffen, im Schloss Criewen durften wieder Trauungen mit 25 anwesenden Personen stattfinden. "Wir haben den kirchlichen Segen und die große Feier auf nächstes Jahr verschoben und im engen Familienkreis mit 21 Hochzeitsgästen gefeiert. Sie wurde dann doch noch super, super schön, unsere Coronahochzeit" sagt die Braut. "Wir sind, so weit das ging, im kleinen Kreis zusammengerückt." Dennoch freut sie sich schon auf 2021, wenn beide mit ihrem Freundes- und Bekanntenkreis dann richtig groß feiern können. "Ich wäre tot-traurig gewesen, wenn wir da in diesem Jahr mit Mundschutz und Abstandsregeln an den Tischen gesessen hätten und uns hätten nicht einmal umarmen dürfen."

Diese Aussicht war auch ein Grund, für Beatrice Danelski und Dario Schäpe, ihre für den 29. Juni geplante Hochzeit abzusagen. Sie wollten sich im Berlischky-Pavillon das ja-Wort geben, anschließend war die Feier im Wintergarten-Café Schäpe geplant. "Das wäre bei den geltenden Abstandsregeln mit höchstens 20 Gästen möglich gewesen. Das wäre gar nicht gegangen, allein die Familie meines Freundes zählt mehr als 30 Personen", erzählt die angehende Braut. Einen neuen Termin hat sich das Paar nun für 2021 reserviert. "Wir müssen nur alle Dinge, die mit dem Hochzeitsdatum gedruckt waren, einstampfen und neu machen", erzählt Beatrice Danelski, "und unsere Ringe wieder umgravieren lassen."

19 verschobene Trauungen

Die meisten Paare, die im April, Mai oder Juni 2020 in Schwedt heiraten wollten, haben ihre Trauungen abgesagt. Das bestätigt Karin Schütz, Leiterin des Schwedter Standesamtes. Insgesamt waren es 19 verschobene Hochzeiten. Die erfahrene Standesbeamtin konnte mit den Paaren mitfühlen: "Das muss schlimm für ein Brautpaar sein, wenn es nicht einmal die eigenen Eltern mitbringen darf."

Meist wichen die Hochzeitspaare auf 2021 aus. Das wurde bereits zum Problem für jene, die geplant 2021 heiraten wollten und sich ein Jahr vorher vermeintlich rechtzeitig um eine Location für die Feier oder Trautermine kümmerten. Nicht wenige der begehrten Hochzeitstermine im Sommer waren nun schon mit Corona-bedingt verschobenen Hochzeiten belegt.