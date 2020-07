Alltag: Strafzettel an einem Auto in der Altstadt © Foto: Jens Sell

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Oft, wenn der Strausberger Jörg Femerling vor seine Tür tritt, schimpft er innerlich auf die Umweltferkel, die wieder ihre Zigarettenstummel achtlos auf den Bürgersteig vor seinem Haus im südlichen Teil der Großen Straße geworfen haben: "Es ist unglaublich, wie wenige Leute ihre Kippen in die Abfallbehälter entsorgen", sagt er und greift zum Besen. Mitunter fegt er zweimal am Tag vor dem Haus.

"Es ist schade, dass diese Bürger und Besucher unsere Altstadt so wenig wertschätzen, dass sie sie verunreinigen", bedauert der Vorsitzende des Gewerbevereins Altstadt, Thomas Frenzel, diese Erscheinung. Er hat von der Altstadt und speziell der Großen Straße ein sehr differenziertes Bild, befindet sich sein Augenoptikergeschäft doch im Nordteil. Gerade musste gegenüber seinem Eingang der Gehweg eingehaust werden, weil von einem der Häuser, das dereinst einmal für das Altstadtcenter eingeplant war, zwei Dachziegel heruntergefallen waren. Wenn auch einzelne Geschäftshäuser im Nordteil saniert und belebt werden, so ist die Aufenthaltsqualität im südlichen Teil erheblich größer. "Mir gefällt es gut, wie Unternehmerinnen wie Laimonda Lueck mit ihrem Modeatelier und Café oder Antje Hammer vom Whiskyhouse den Platz vor ihren Geschäften gestaltet haben. Die Kunden honorieren das", lobt Frenzel.

Der Vorsitzende des zeitweiligen Stadtverordneten-Ausschusses Altstadt, Patrick Hübner, ist gewissermaßen in seinem Ehrenamt für die Aufenthaltsqualität der Altstadt zuständig: "Kippen und Unrat in der Altstadt gehören geahndet, dafür gibt es die Ordnungsbehördliche Verfügung", betont er, "mir fällt da spontan London ein: Dort kostet das Wegwerfen eines Zigarettenstummels oder eines Kaugummis 50 Pfund, und das wird verfolgt. Da überlegt sich jeder, ob er nicht bis zum nächsten Behälter geht." Hübner hält auch nichts von zu großer Nachsicht: "Ich würde die Umweltsünder einmal ermahnen, lassen sie es dann dennoch an Einsicht fehlen, müssen sie zahlen, und zwar nicht den Mindestbetrag, sondern 40 Euro, damit es weh tut."

Zivilcourage gefragt

In der Tat sieht man die Vollzugsdienstkräfte der Stadtverwaltung täglich durch die Große Straße patrouillieren. In der Regel beschränken sie sich darauf, Falschparker zu sanktionieren. Die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, Gudrun Wolf, die derzeit als Bürgermeisterin amtiert, antwortet auf Anfrage: "Während der Kontrolltätigkeiten wird u. a. das Verunreinigungsverbot kontrolliert. Bei dem Wegwerfen von Zigaretten handelt es sich um einen Verstoß gegen dieses." Papierkörbe seien in der Großen Straße mit der Möglichkeit, Kippen auszudrücken und in den Abfallbehälter zu werfen, aufgestellt. Auch Geschäftsinhaber könnten z. B. einen Aschenbecher an ihrem Geschäft aufstellen, um den Kunden zu ermöglichen, die Kippe einzuwerfen. "Es sollte nicht nur auf die Behörde gezeigt werden, sondern auch Zivilcourage ist gefragt." Kippenwegwerfen sei eine Momentsache und durch die Außendienstmitarbeiter schwer festzustellen. "Ordnung und Sauberkeit gehen uns alle an. Allein mit Verwarngeldern ist es nicht getan."