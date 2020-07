MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ab 1. August steigt die Miete in den Wohnheimen der Sportschule und des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums um 20 Euro auf 250 Euro. Das beschlossen die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig. Der monatliche Satz für die Unterkunft in Höhe von 40 Euro bleibt gleich, der Betrag für die Verpflegung steigt von 190 auf 210 Euro. Der Anstieg um etwa zehn Prozent sei mit dem Bildungsministerium abgestimmt und von diesem befürwortet worden, teilte Bildungs- und Sportdezernentin Milena Manns mit.

In der Begründung heißt es, dass die Essenversorgung für die Schulen in Trägerschaft der Stadt und für das Wohnheim der Sportschule im vergangenen Jahr erheblich teurer geworden sei, wodurch sich auch die Kostenbeteiligung erhöhe. Zuletzt hatte es vor fünf Jahren eine Erhöhung gegeben. Nach der Neuausschreibung der Schulessenversorgung hatte sich auch damals der Tagessatz für die Vollverpflegung erhöht und somit auch die Beteiligung der Eltern beziehungsweise der volljährigen Schüler. Die Entgelte waren von 200 auf 230 Euro gestiegen. Die Wohnheime der Sportschule und des Gauß-Gymnasium seien in ihrer Qualität vergleichbar, weshalb aus Gleichbehandlungsgründen immer die gleichen monatlichen Entgelte für die Bewohner erhoben werden. Eine Besonderheit an der Sportschule ist die Unterbringung von Schülern aus anderen Bundesländern, für die die Stadt einen Zuschuss zahlt.