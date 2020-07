Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Seit Beginn dieser Woche ist der Durchgang zwischen Markt und Amtshof in Storkow mal wieder verschlossen. Anders als teils in der Vergangenheit sind die Gründe diesmal jedoch offenkundig. Das alte Volkshaus, in dem sich der Durchgang befindet, ist von Bauzäunen umstellt. Nicht mehr lange, dann ist es verschwunden. Das Gebäude, das seit langem leersteht, wird abgerissen. Das hat Bernd Kiesewetter, einer von zwei Eigentümern der Immobilie, auf Nachfrage mitgeteilt. Wie er ankündigte, folgt ein Neubau, in dem sechs altersgerechte Wohnungen entstehen sollen.

Am Mittwoch begannen Mitarbeiter einer Firma aus dem Landkreis Dahme-Spreewald, das Dach des Volkshauses abzudecken. Bis zum Nachmittag war bereits ein Großteil der roten Ziegel verschwunden. Der gesamte Abriss erstreckt sich laut Kiesewetter über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Auch der alte Saal auf dem hinteren Teil des Grundstücks, in dem in den 1990er-Jahren noch Diskothek-Betrieb herrschte, ist dann nicht mehr da. Der Abriss findet auf unterschiedliche Art und Weise statt. Zunächst wird das Objekt entkernt. Auf der Seite zum Familienzentrum hin wird es dann vergleichsweise aufwendig. "Da müssen wir per Hand arbeiten, weil die Häuser aneinander gebaut sind", so Kiesewetter. Am anderen Ende, zur Hausnummer 11 hin, könne dagegen ein Bagger zum Einsatz kommen. "Dort ist das Nachbargebäude höher, und es gibt eine stabile Brandwand."

Haus an Nordseite bald fertig

Für den Neubau, der dann folgt, kündigt der Bauherr an, dieser werde in seinem äußeren Erscheinungsbild dem Volkshaus ähneln. Ende 2021 solle er bezugsfertig sein. Auf den von vielen Storkowern als Abkürzung bei Erledigungen auf dem Markt und im Amtshof gerne genutzten Durchgang müssen diese in Zukunft offenbar nicht verzichten. "Auch im neuen Haus wird es einen geben", kündigt Kiesewetter an. Wenn der Abriss beendet sei, wolle er entlang des Weges einen Zaun errichten, sodass die Passage während der Phase bis zum Beginn des Neubaus nutzbar bleibe.

Unterdessen schreitet schräg gegenüber, an der Nordseite des Marktplatzes, das Bauvorhaben von Rainer Opolka seinem Ende entgegen. Der Besitzer von Schloss Hubertushöhe lässt an der Stelle, an der sich früher die Bäckerei Zimmermann befand, ein Haus mit neun Mietwohnungen errichten. "Der Aufzug ist bereits eingebaut, zurzeit finden Malerarbeiten statt, Wir sind im Feinschliff angekommen", berichtete er am Mittwoch. Die Fertigstellung sei für Oktober geplant. Diesen Zeitrahmen hatte Opolka bereits im Januar beim Richtfest angekündigt; der Bau kam also ohne Verzögerungen durch die Corona-Krise.

Für die neun Wohnungen hat der Bauherr nach eigenen Angaben bereits 20 Interessenten, obwohl er noch gar kein Werbung für sein Objekt gemacht habe. Das jetzige Investitionsvorhaben von Kiesewetter betrachtet er nicht als Konkurrenz. "Mietwohnungen am Markt sind gefragter als Burger im Schnellrestaurant", so Opolka. Das liegt seiner Ansicht nach an der zentralen Lage mit Supermärkten, Eiscafé, evangelischer Kirche und Burg in unmittelbarer Nähe, aber auch an der Schönheit der Storkower Altstadt.

Stadt hofft auf Fördermittel

Weitere Wohnungen mit teilweisem Blick auf den Marktplatz könnten mittelfristig entstehen, wenn die Stadt das Areal der ehemaligen Helios-Likörfabrik am Mühlenfließ entwickelt. 2017 hat die Kommune das 2800 Quadratmeter große Grundstück, das sich bis zur Kirchstraße hin erstreckt, erworben. Für Abriss und Bebauung hofft die Verwaltung auf Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadtzentren". Bis dort etwas passieren kann, muss indes auch noch ein Bebauungsplanverfahren in Gang gesetzt werden, das dann von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss.