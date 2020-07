Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die laut Brandenburgischer Badegewässerverordnung im Landkreis Oder-Spree ausgewiesenen Badestellen haben den ersten Test in dieser Saison erfolgreich bestanden.

Das ergaben die Kontrollen des Gesundheitsamtes, die in der vergangenen Woche stattgefunden haben, teilte die Pressestelle des Landkreises mit. Nach den jetzt komplett vorliegenden Laborergebnissen wurden an allen 32 geprüften Badestellen die erforderlichen Parameter eingehalten und die mikrobiologischen Proben des Wassers wiesen keine Beanstandungen auf. "Kontrolliert werden bei den monatlichen Überprüfungen während der Badesaison auch pH-Wert, Sichttiefe und Temperatur des Wassers", sagt Pressesprecher Mario Behnke. Ein Indiz für die gute Wasserqualität sei die Sichttiefe von zwei und mehr Metern an den meisten überprüften Badestellen. Die Wassertemperaturen bewegten sich an den Kontrolltagen zwischen 21,6 und 25 Grad Celsius, überwiegend wurden Temperaturen um 24 Grad Celsius gemessen, so Behnke.

Im Bereich Eisenhüttenstadt wurden vier Badestellen kontrolliert. An den beiden Stellen am Großen Müllroser See wurden 24 Grad Wassertemperatur und ein Meter Sichttiefe (Freibad) beziehungsweise 24,4 Grad und 0,8 Meter (Strandbad) gemessen. Am Schwervenzsee ergaben die Messungen 23,4 Grad und 1,5 Meter, am Großen Treppelsee (Zeltplatz) 23,6 Grad sowie 0,5 Meter Sichttiefe.