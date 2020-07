Matthias Henke

Neuglobsow Als staatlich anerkannter Erholungsort setzt Neuglobsow voll auf die Tourismus-Karte. Einige Gäste sorgen indes für Verdruss in dem Stechliner Ortsteil. Zuletzt waren das Wohnmobilisten, die sich um geltende Regeln anscheinend wenig scherten. Auch andere Gäste könnten davon abgeschreckt werden, hieß es bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Für Abhilfe soll nun die Bewirtschaftung des großen Parkplatzes an der Kreuzung Stechlinseestraße/Dagowseestraße sorgen.

Wie lasse sich gegen solche Unvernünftigen vorgehen? Lasse sich das Problem allein durch die Bewirtschaftung lösen? Dies wurde während der Einwohnerfragestunde aufgeworfen. Auch das Grillen am Waldrand müsse geahndet werden. Ein dadurch ausgelöster Waldbrand sei nur eine Frage der Zeit, hieß es. "Einige nisten sich da drei Tage ein und ziehen grölend durch den Ort", ergänzte der Dagower Thomas Schwank. Unrat wie Flaschen würden in der Landschaft und an der Straße landen. Man fühle sich angesichts dieser Situation von den Verantwortlichen allein gelassen.

Das Problem sei leider hinlänglich bekannt, sagte Neuglobsows Ortsvorsteherin Kerstin Borret. Wenn nicht jemand vor Ort sei, sei dem aber kaum beizukommen. Deshalb versuche es man nun wieder mit der Bewirtschaftung des Platzes. André Ahlrep, der damit betraut worden sei, werde sich um die Infrastruktur kümmern und auch am Waldrand einen Zaun ziehen, kündigte Borret an. "Wenn jemand vor Ort ist und kassiert, hoffen wir, dass sich die Situation ändert", sagte sie. Das Ordnungsamt, nach dem mehrere Bürger zwecks Kontrollen bei der Fragestunde verlangt hatten, sei zum Großteil aufgrund der Kontrollen zur Aufrechterhaltung der Corona-Regeln ausgelastet. Thomas Schwank wollte das nicht gelten lassen. Mitarbeiter des Amtes würden sowieso durch den Ort fahren, da könnten sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Parkplatz haben. Steffen Konwinski vermisste besonders abendliche Kontrollrunden. Diese kämen auf seine Nachfrage hin offenbar nicht in Frage, kritisierte er.

Solvente Klientel im Blick

Zu einem differenzierten Umgang mit Campingtouristen mahnte Ratsmitglied Wolfgang Schmolke (WG Begegnungsstätte Stechlin). "Wir dürfen nicht alle über einen Kamm scheren, und wir werden die Wohnmobile auch nicht aussperren können", sagte er. Vielmehr gelte es Entsorgungsmöglichkeiten zu schaffen. "Ich möchte zu Bedenken geben, das ist auch eine Klientel, die über Geld verfügt. Die sitzen nicht nur vor ihrem Mobil und grillen ihr Würstchen", so Schmolke. Bislang gibt es im Ort laut Touristinformation lediglich Park-, aber keine Dauerstellplätze für Wohnmobile. Gäste mit dem Wunsch nach einem längerem Aufenthalt mit ihrem Mobil werden auf umliegende Orte wie etwa Altglobsow oder das Camp am Ellbogensee bei Großmenow verwiesen.

Die veränderte Bewirtschaftungssituation oberhalb von Neuglobsow und Dagow beginnt sich bereits unter den Wohnmobilisten herumzusprechen, wie etwa auf der Plattform campercontact einer aktuellen Bewertung zu entnehmen ist. Der zusätzliche Service kommt gut an. "Sehr ruhiger Platz. Toilette vorhanden und Kleinigkeiten sind kaufbar beim freundlichen Platzwart", heißt es.