Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag, 10. Juli, wäre das Hansestadtfest Bunter Hering in Frankfurt (Oder) und Słubice eröffnet worden – Corona kam dazwischen.

Robert Reuter hat vermutlich nichts gegen Büroarbeit. Aber an seinem Schreibtisch wollte er ausgerechnet in dieser Woche ganz bestimmt nicht sitzen. "Ich bin gerade dabei, ein Hygienekonzept für den Weihnachtsmarkt zu schreiben", erzählt der Cheforganisator des Hansestadtfestes am Telefon. In einer Parallelwelt ohne Corona dagegen wäre er jetzt pausenlos zwischen Brunnenplatz und Stadtbrücke unterwegs. Denn am morgigen Freitag wäre der Bunte Hering eröffnet worden – doch es kam anders.

Robert Reuter vermisst den positiven Stress und die Vorfreude auf die Zehntausenden Besucher. "Die Bühnen wären aufgebaut, auch die Riesenräder stünden schon. Jetzt wären wir gerade dabei, die Lichttechnik einzurichten und die ersten Tonproben abzunehmen. Es gäbe viele Details mit den Gewerbetreibenden und Caterern abzusprechen. Und ich hätte vermutlich wieder hohen Blutdruck", scherzt Reuter. Trotzdem: "Mir fehlt das Feuer."

Frankfurter Absagen wegen Corona - höhere Gewalt

Bereits am 2. April hatten Frankfurt und Słubice das Hansestadtfest abgesagt. Nichts ließ sich mehr planen, Großveranstaltungen waren und sind noch immer untersagt. Juristische Probleme bei der Rückabwicklung von Verträgen habe es angesichts des klaren rechtlichen Rahmens dann auch keine gegeben. "Es handelt sich schlicht um höhere Gewalt", erklärt Robert Reuter. Er fühlt dennoch mit allen Künstlern, Caterern, Schaustellern oder Veranstaltungstechnikern – seinem Netzwerk. "Sie alle haben gerade keine Einnahmen, nur Kosten. Sie leiden. Und wir können im Moment nicht mehr machen, als ihnen Mut zuzusprechen."

Die Pressestelle der Stadt bestätigt, dass der Messe- und Veranstaltungs GmbH durch die Absage des Stadtfestes kein wirtschaftlicher Schaden entstanden sei. Mit dem geplanten Zuschuss für den Bunten Hering – er hätte diesmal 25 000 Euro betragen – sollen nun Ausfälle im Haushalt gedeckt werden. "Andere Überlegungen anzustellen, erscheint im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen unrealistisch", so Stadtsprecher Uwe Meier.

Kurzzeitig gab es die Überlegung für eine kleinere City-Party am ersten September-Wochenende, "mit Kirmes, kleiner Bühne, Eventcatering", berichtet Robert Reuter. Allerdings hat die Landesregierung erst vor wenigen Tagen das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis zum 31. Oktober verlängert. Zu einer Stadt-Party wären garantiert deutlich mehr gekommen.

Noch unklar ist, wie es mit anderen geplanten, größeren Veranstaltungen in Frankfurt weitergeht. Angemeldet und unter Auflagen genehmigt seien bislang vier weitere City-Flohmarkt-Termine (1. August, 5. und 19. September, 10. Oktober). Außerdem liegen der Stadt Anmeldungen für einen Streetfood-Markt auf dem Ziegenwerder (7.–9. August) und für das Yoga United Weekend am Helenesee (29.–31. August) vor.

Das Oktoberfest an fünf Tagen vom 25. September bis 3. Oktober steht indes auf der Kippe. Aus Sicht des Gewerbeamtes könne die Zeltgaudi aufgrund der derzeitigen Bestimmungen "zumindest nicht wie in den Vorjahren stattfinden", heißt es von der Stadt. Die Verwaltung stehe hier im Austausch mit dem Veranstalter. Auch "seitens des Gesundheitsamtes wird die Durchführung des Oktoberfestes aktuell kritisch gesehen". Es liege zudem noch kein Konzept zur Einhaltung der Verordnungslage vor.

Fotoausstellung an der Frankfurter Stadtbrücke

Gegen den Weihnachtsmarkt spreche aus jetziger Sicht nichts, wobei das Gesundheitsamt noch auf das Durchführungskonzept warte – an dem Robert Reuter gerade arbeitet. Er ist optimistisch. "Wir sehen sehr gute Möglichkeiten, den Weihnachtsmarkt unter den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen", erklärt Reuter. Am 23. November soll es losgehen. Auch für das Hansestadtfest 2021 gibt es bereits die ersten Überlegungen. Es soll vom 8. bis 11. Juli stattfinden.

Ganz auf den Bunten Hering müssen Frankfurter und Słubicer übrigens auch in diesem Jahr nicht verzichten. Am Freitagabend eröffnen die Bürgermeister beider Städte auf der Stadtbrücke eine Fotoausstellung mit 100 Motiven des Stadtfestes vom vergangenen Jahr. Fehlen eigentlich nur noch die Fischbrötchen.

