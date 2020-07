Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Das Klubhaus in Kremmen muss weg. Zwar nicht abgerissen, aber in andere Hände gegeben werden. Das plant die Verwaltung. Die Betreuung in Eigenregie sei "unausführbar", heißt es in einer Vorlage, die vorsieht, dem "Stillstand bei der weiteren Umsetzung maßgebend entgegenzuwirken und die Anforderungen und Wünsche der Klubhaus AG sowie der Verwaltung zu berücksichtigen".

Für das Klubhaus soll ein Konzeptvergabeverfahren vorbereitet werden. Der Investor mit dem besten Konzept dürfte das kommunale Grundstück entwickeln. Kriterien für die Vergabe müssen erarbeitet werden. Heute entscheiden die Stadtverordneten.

Kremmens Ortsbeirat lehnte die Idee mehrheitlich ab. Lukas Neumann (CDU) stimmte dafür, Ricky Schlichting (SPD) enthielt sich. AG- und Ortsbeiratsmitglied Katy Lühder (UWG/LGU/SPD) sprach sich für die Prüfung einer Übergabe des Gebäudes an die städtische Woba aus. "Für eine rückseitige Wohnbebauung", sagte sie. Neumann sieht das kritisch: "Sozialer Wohnungsbau generiert keine Einnahmen." Er sehe keine "sinnvolle Lösung", wie mit wenig Geld der Klubhaus-Betrieb möglich sein sollte. "Ich kann nicht verstehen, warum alle immer gleich gegen einen Investor sind."

Eckhard Koop (DUB) meinte, dass ein Investor wohl kaum Interesse an der von Kremmenern gewünschten Nutzungen (Bibliothek, Bürgerzentrum) haben werde. "Wir beschließen nur, dass überhaupt Maßnahmen ergriffen werden, wir reden nicht über einen Verkauf", so Ricky Schlichting.

Christoph Brunner (DUB) sieht die Übertragung an die Woba als den richtigen Weg. Mit der Konzeptvergabe gehe nur weitere Zeit und weiteres Geld verloren. Heidi Sommer (DUB): "Man wird am Ende nur enttäuscht, wenn man es in fremde Hände gibt." Sie verwies – wie mehrere Abgeordnete – auf die Debatte zur Seelodge.