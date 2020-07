René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ab diesem Samstag, 11. Juli, rollt wieder der Fußball im Rathenower Stadion am Vogelgesang. Für den Regionalligisten FSV Optik beginnt die Testspielphase etwa 125 Corona-Tage nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach. Michael Gorbunow hatte den Treffer im letzten Punktspiel vor den anbrechenden Pandemie-Zeiten erzielt. Er gehört wohl auch dem Kader für die kommende Regionalliga-Saison an. Zum jetzt anstehenden Testspiel am Vogelgesang erwarten die Optiker den SC Borussia 26 Schüttorf. Anpfiff ist um 13.00 Uhr. Infos auf www.fsv-optik.de.