red

Bad Belzig Zur Mittagszeit meldete sich die Mitarbeiterin eines Geldinstitutes bei der Polizei und gab an, dass ein Mann ein Fenster des Treppenflurs im zweiten Obergeschoss geöffnet habe, hinausgeklettert sei und nun drohe hinaus zu springen. Zusätzlich verletzte sich der Mann mit einem Obstmesser an seinen Armen, bis er stark blutete.

Polizei und Rettungskräfte sperrten umgehend den Bereich der Straße der Einheit und des Marktplatzes ab. Weiterhin errichteten Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Sprungkissen unterhalb des geöffneten Fensters. Kurz darauf kletterte der Mann dann zwar zurück ins Treppenhaus, verletzte sich aber vor den Rettungskräften weiter. In einem günstigen Augenblick konnte der Mann überwältigt und fixiert werden, so dass sich Rettungskräfte um ihn kümmern konnten. Der 24-jährige Mittelmärker leidet offenbar unter gesundheitlichen Problemen, so dass ein Notarzt später die Einweisung in eine Fachklinik verfügte. Der abgesperrte Innenstadtbereich konnte wieder freigegeben werden.