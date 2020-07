Silvia Passow

Wustermark Der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Wustermark, Holger Schreiber, ist seit diesem Jahr Mitglied der Mayors for Peace - der Bürgermeister für den Frieden. Mehr als 7.900 Städte weltweit gehören dem Netzwerk an, darunter fast 700 deutsche Städte und Gemeinden. 1982 wurde das Netzwerk für den Frieden durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Seitdem setzt es sich für eine Welt ohne Atomwaffen ein.

Am 8. Juli 1996 veröffentlichte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Gutachten, nachdem die Verwendung von Nuklearwaffen dem Völkerrecht widersprechen. Die Mayors for Peace erinnern mit einem Flaggentag an dieses Rechtsgutachten. Und so wurde am Mittwoch auch vor dem Wustermarker Rathaus an das Rechtsgutachten erinnert. Denn das von den USA und Russland unterzeichnete Abkommen zur Begrenzung nuklearer Waffen, der New-Start-Vertrag, läuft im Februar 2021 aus. Es ist die letzte noch gültige Vereinbarung zur Eingrenzung atomarer Waffen. Neben der Forderung nach einer Verlängerung des New-Start-Vertrages appellieren die Mayors for Peace am Flaggentag an die Atommächte, den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 zu unterzeichnen.

Bürgermeister Holger Schreiber meint, es sei nötig, wieder mehr Aufmerksamkeit auf den Weltfrieden zu lenken. "Wir sind die erste Generation, die keinen Krieg erlebt hat", sagt er und betont, wie wenig selbstverständlich das ist. Neben Schreiber ist auch Tobias Bank (Die Linke) zum Beflaggen vor dem Wustermarker Rathaus erschienen. Seine Fraktion hatte in der Gemeindevertretung den Antrag gestellt, Wustermark möge Teil des Netzes der für den Frieden eintretender Gemeinden werden. Die Gemeindevertretung hatte dem Antrag einstimmig zugestimmt.

Bank sagt, er hätte sich gewünscht, dass sich der Landkreis ebenfalls klar zum Frieden bekannt und dem Bündnis beigetreten wäre. Im Kreistag hätte ein entsprechender Antrag jedoch keine Zustimmung gefunden, da es nur eine Willensbekundung sei. Eine Erklärung, die Bank nicht für schlüssig hält. Es wäre nicht die erste Willensbekundung gewesen, die im Kreistag beschlossen würde. "Frieden geht uns alle an", so Bank.

Schreiber erinnert an die militärische Vergangenheit des Wustermarker Ortsteils Elstal, zu dem die Löwen-Adler-Kasernen an der Bundesstraße 5 und das Olympische Dorf gehören. Bis 1992 war die Sowjetarmee in Elstal stationiert, Elstal und Dallgow-Döberitz gehörten zum Truppenübungsplatz, Teile davon hat die Sielmann-Stiftung übernommen.

Mit Wustermark sind es 26 Städte und Gemeinden, die sich im Land Brandenburg für den weltweiten Frieden und ein Verbot von Atomwaffen aussprechen. Im Landkreis Havelland ist Wustermark die erste Gemeinde, die die grüne Flagge mit der Friedenstaube gehisst hat.