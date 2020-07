Nicole Grabow

Brandenburg Ein Teil der Einsatzformationen der Wasserwacht Brandenburg an der Havel ist die Tauchgruppe. Sie besteht aus ehrenamtliche Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes, die in ihrer Freizeit für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Neben der Menschenrettung im Wasserrettungsdienst leisten die Taucher technische Hilfe und arbeiten Gefahren-abwehrend. In diesem Jahr wurden beispielsweise wieder die großen Freibadestellen abgetaucht. Dabei aufgefundener Unrat wurde beseitigt, um Verletzungen bei Badenden und Erholungssuchenden sowie Schäden an Sachwerten zu vermeiden. Im Zusammenhang mit den behördlichen Anordnungen, aufgrund der Eindämmungsverordnung, kam es in diesem Jahr zu einer Verschiebung der Termine. "Ansonsten versuchen bis Ende April alle Freibadestellen abgetaucht zu haben. Die verzögerte Durchführung erfolgte unter Berücksichtigung besonderer Hygienemaßnahmen," berichtet Florian Bialloblotzki, Leiter der Wasserwacht. Nach den Strandsäuberungen konnten die Badestrände zum Ferienbeginn offiziell geöffnet werden. Insgesamt kam es bei den Strandsäuberungen zu 454,5 ehrenamtlichen Einsatzstunden und 2240 Tauchminuten.Weitere Informationen zur Wasserwacht und dem Weg selbst Taucher, Wasserretter oder Bootsführer zu werden erhalten Sie unter wasserwacht@drk-brandenburg-havel.de.