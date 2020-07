BRAWO

Brandenburg Vor wenigen Tagen gab es im Naturschutzzentrum Krugpark eine große Überraschung. Wulf Passoth, ein äußerst naturverbundener Bewohner aus der Göttiner Landstraße, überreichte dem Vorsitzenden des Fördervereins Krugpark Brandenburg e. V., Oliver Windeck, eine großzügige Spende. Der 89-Jährige erzählte von seinem naturbetonten Leben, den zahlreichen Tieren in seinem Garten. Insbesondere die Vögel haben es ihm angetan, die ihn tagein tagaus mit ihrem Gesang erfreuen. Damit es so bleibt, berichtete er, hängen 18 Nistkästen auf seinem weitläufigen Grundstück. Selbst Stockenten haben dort ihr Domizil. Dem Naturschutzzentrum fühle er sich verbunden, da es sich dem Schutz bedrohter Tierarten und Wildvögel widmet und gerade im Frühjahr und Sommer zahlreiche Jungvögel und -tiere aufzieht. So entschloss er sich, den Förderverein Krugpark e. V. mit einem stattlichen vierstelligen Beitrag zu unterstützen, "um damit weitere Projekte im Bereich Naturschutz und der Umwelterziehung unserer Kinder zu ermöglichen."