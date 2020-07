Bärbel Kraemer

Bad Belzig Beginnt für die Bad Belziger Stadtverordneten nach der Sommerpause wieder der Sitzungsmarathon, ist über einen Antrag der SPD-Fraktion zu entscheiden, der vorsieht, jedem Einwohner der Stadt zehn Euro zukommen zu lassen.

Davon profitieren sollen die hiesigen Händler und Gastronomen, die während der Corona-Pandemie auf Anweisung des Gesundheitsamtes vorübergehend schließen und in dieser Folge Einnahmeverluste hinnehmen mussten.

Die Einwohner der Stadt, die während dieser Zeit nicht zum Einkaufsbummel oder zum Restaurantbesuch aufbrechen konnten und damit Verzicht über mussten, sollen mit den geschenkten zehn Euro wiederum Lust auf Genuss bekommen.

Der Zehner soll, so der Plan der SPD-Fraktion, jedoch nicht in bar ausgeteilt oder überwiesen werden, sondern in Form eines Gutscheins.

Anspruchsberechtigt wären knapp 11.300 Einwohner, die in der Stadt und den 14 Ortsteilen zu hause sind. Konkret, die zum 1. März 2020 ihren Erstwohnsitz in Bad Belzig hatten. Die Ausgabe der Gutscheine wiederum soll, so erklärt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bad Belzig, über das Bürgerbüro der Stadt erfolgen. Den damit verbundenen Arbeitsaufwand für die Verwaltung schätzt Sven Schmidt als überschaubar ein. Er hofft, dass die Parlamentarier den Antrag der SPD-Fraktion befürworten, sodass ein kleiner, lokaler Rettungsschirm, für die hiesige Wirtschaft aufgespannt werden kann. Zeit zum Einlösen der Gutscheine hätten die Bürger dann bis zum 31. Dezember 2020.

Ob der Antrag eine Mehrheit findet, bleibt abzuwarten, da das 113.000 Euro Geschenk an die Einwohner der Kur- und Kreisstadt den städtischen Haushalt zusätzlich belasten würde. Die Sozialdemokraten ihrerseits gehen davon aus, dass das Vorhaben aus den Zuweisungen des Landes aus dem Rettungsschirm für Kommunen refinanziert werden kann.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hält sich diesbezüglich bedeckt. Er sagt: "Da sind noch viele Informationen auszutauschen und es gibt noch viel miteinander zu beraten. Das ist ein Antrag, der die Diskussion im Parlament braucht." Eine Beschlussfassung durch das städtische Parlament im August ist damit unwahrscheinlich und dürfte frühestens im Oktober erfolgen. Dann könnte der kleine lokale Rettungsschirm für die Bad Belziger Händler und Gastronomen zumindest noch das Weihnachtsgeschäft ankurbeln.