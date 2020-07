dpa

Berlin/Potsdam (dpa) Mit der Zahl der Gewalttaten von Rechtsextremisten liegt Brandenburg im Vergleich der Bundesländer im vorderen Feld hinter Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Das geht aus einer Aufstellung im Verfassungsschutzbericht 2019 des Bundesinnenministeriums (BMI) hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. In Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 90 politische motivierte Gewalttaten von Rechtsextremisten gezählt, in NRW waren es 158 und in Berlin 150.

Bei den politisch motivierten Gewalttaten von Linksextremisten belegt Brandenburg mit 24 Fällen den neunten Rang im Mittelfeld. Die Zahlen für Brandenburg insgesamt - nicht nur die Gewalttaten - waren im vergangenen Jahr auf einen Rekordstand gestiegen. Das Innenministerium stellte sie im März vor.